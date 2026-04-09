M jak miłość, odcinek 1924: Kama zemdleje przy Marcinie! Będzie w ciąży? - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-04-09 11:49

W 1924 odcinku "M jak miłość" Kama (Michalina Sosna) doprowadzi się do takiego stanu, że nie będzie miała siły stać na własnych nogach! Kiedy Marcin (Mikołaj Roznerski) spróbuje powstrzymać żonę przed powrotem na Śląsk, wycieńczona Kama zemdleje. Na krótką chwilę straci świadomość i zasłabnie. Na szczęście Chodakowski od razu złapie ukochaną w ramiona i nie dopuści, by upadła na ziemię. A może zasłabnięcie Kamy to objaw ciąży? To wyjaśni się już w 1924 odcinku "M jak miłość"! Sprawdź, co dokładnie się wydarzy i zobacz ZDJĘCIA z tych scen.

Kama (Michalina Sosna) zasłabła w ramionach Marcina (Mikołaj Roznerski) po rozstaniu, opierając się o czarny samochód. Kobieta ma zamknięte oczy i blada twarz, co widać na zdjęciach dostępnych na portalu Super Seriale. W tle miejski krajobraz z budynkami.
"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Czy Kama będzie w ciąży w 1924 odcinku "M jak miłość"? Po rozstaniu z Marcinem już nic nie będzie miało dla niej sensu! Na krótko zostanie w mieszkaniu męża, gdzie odwiedzi ją Aneta (Ilona Janyst) i od razu zorientuje się, że ze szwagierką jest coraz gorzej. Kama przestanie jeść, cały czas będzie płakała i żałowała tego, że wysłała do Marcina wiadomość, że złoży pozew o rozwód, że ich małżeństwo trzeba zakończyć jak najszybciej.

Kama nie ucieknie na Śląsk przed Marcinem w 1924 odcinku "M jak miłość"

A potem w 1924 odcinku "M jak miłość" podejmie decyzję, że wróci na Śląsk do wujka Erwina (Andrzej Dopierała). W mieszkaniu Marcina wszystko będzie jej przypominało ukochanego i znajdzie się na granicy szaleństwa, połączonego z psychicznym załamaniem! Chodakowski nie będzie miał pojęcia, co się dzieje z Kamą do czasu aż ruszy za nią w pościg, zatrzyma taksówkę, którą żona pojedzie na dworzec, by uciec do Rudy Śląskiej. 

Zobacz też: M jak miłość. Marcin nie będzie szczęśliwy z Kamą. Zmieni dla niej pracę, ale ich problemy wcale się nie skończą - WIDEO

Na widok bladej, wycieńczonej Kamy w 1924 odcinku "M jak miłość" Marcin aż zadrży. Uświadomi sobie, że właśnie przez niego jego żona tak cierpi i nie dopuści do tego, że znów go zostawiła. 

M jak miłość. Będzie rozwód Kamy i Marcina? 

Polecany artykuł:

M jak miłość, odcinek 1929: Prawda, że Jakub jest ojcem córki Kasi wyjdzie na j…

- Ja nie pozwolę ci tak po prostu odejść. W poniedziałek idę do nowej pracy. Korporacja, biała koszula, marynarka i jeżeli się skaleczę, to tylko zszywaczem - zapewni Marcin. 

- A co z agencją? - zapyta Kama, która z każdą chwilą będzie się czuła coraz gorzej.

- Nie będzie agencji. To znaczy będzie. Ja nie będę już pracował jako detektyw. Żadnych nocnych obserwacji, bójek, niebezpiecznych akcji. Koniec z tym! Rozumiesz Kama? Koniec! Co ty jesteś taka blada?

Czy Kama będzie w ciąży w 1924 odcinku "M jak miłość"? 

Nagle w 1924 odcinku "M jak miłość" Kama zemdleje! Wystraszony zasłabnięciem żony Marcin od razu weźmie ją na ręce i zaniesie do mieszkania. Na kilka sekund Kama straci przytomność, ale na szczęście ocknie się, a omdlenie będzie skutkiem tego, że przestała o siebie dbać. Nic nie będzie wskazywało na to, że Kama jest w ciąży w Marcinem. Nawet przez moment nie przyjdzie jej do głowy to, że może spodziewać się dziecka. 

- Kama, ja nie rozumiem tego jak ty mogłaś nic nie jeść. Nie rozumiem... - Marcin od razu naskoczy na ukochaną, że zachowuje się tak dziecinnie. 

- Przepraszam, ja po prostu nie mogę znieść myśli, że coś mogłoby ci się stać. To nie chodzi o to, że jestem egoistką. Po prostu tu chodzi o ciebie... - Kama znów zacznie się tłumaczyć z tego, że chce sterować życiem męża.

- Wiem... - odpowie Chodakowski, lecz bez przekonania. 

- Marcin, naprawdę chcesz to zrobić? - Kama nie będzie pewna, czy mąż spełni jej warunek. 

- Tak... - utnie szybko temat i od razu zaopiekuje się żoną, aby doszła do siebie. - Dobra, na początek zaczniemy od jakiegoś ciepłego posiłku. Makaron z oliwkami. Zjesz?

