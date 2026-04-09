M jak miłość, odcinek 1929: Rewolucja w klinice Olka po ataku Sowińskiego. Razem z Anetą pójdzie na noże z nowym szefem 

"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1929 odcinku „M jak miłość” konflikt w klinice Olka osiągnie punkt krytyczny. Sowiński, który od początku objęcia stanowiska dyrektora administracyjnego wzbudzał ogromne kontrowersje, ponownie zaatakuje Chodakowskiego. Tym razem jednak trafi na zdecydowany opór.

Starcie Chodakowskich z Sowińskim w 1929 odcinku "M jak miłość"

Od samego początku było jasne, że współpraca Olka z nowym szefem nie będzie należała do łatwych. Sowiński skupia się przede wszystkim na finansach i wprowadzaniu zmian, które nie mają wiele wspólnego z dobrem pacjentów. To właśnie podejście doprowadziło wcześniej do ostrych spięć z Anetą, która otwarcie krytykowała jego decyzje i nie zamierzała się podporządkować.

Aneta stanie w obronie Olka w 1929 odcinku „M jak miłość”

W 1929 odcinku „M jak miłość” sytuacja wymknie się spod kontroli, gdy Sowiński ponownie uderzy w Olka. Wtedy do akcji wkroczy Aneta, która nie pozwoli, by mąż został niesprawiedliwie potraktowany. Chodakowska stanie po jego stronie i otwarcie sprzeciwi się dyrektorowi.

Co więcej, nie będzie sama. Wsparcie okaże jej także Tereska, która doskonale widzi, jak napięta atmosfera panuje w klinice i jak bardzo decyzje Sowińskiego wpływają na cały personel. To może być moment, w którym pracownicy zaczną się jednoczyć przeciwko przełożonemu.

W 1929 odcinku „M jak miłość” stanie się jasne, że to już nie jest zwykły konflikt.. Chodakowscy nie zamierzają się wycofać, a Sowiński nie przywykł do sprzeciwu. Każda kolejna decyzja i każde słowo mogą tylko zaostrzyć sytuację.

Warto pamiętać, że kiepskie relacje lekarzy z dyrektorem mają swoje podłoże. Od momentu, gdy Aneta przypadkowo naraziła się szefowi, a jego podejście do pracy zaczęło budzić coraz większe wątpliwości, zaczęły się przepychanki. Teraz wszystko wybuchnie ze zdwojoną siłą. Jak informowaliśmy, Aleksander nie pojawił się w klinice Olka przypadkiem. Ma do niego pretensje z przeszłości i chce go zniszczyć. Zatrudnił się w placówce, by dopiąć swego. Za co się mści? Tego jeszcze nie wiadomo.

