M jak miłość, odcinek 1924: Męki Kasi po ślubie z Mariuszem. Za to, co zrobiła Jakubowi, zasłużyła na taki los - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Szczęśliwe życie Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość" dla niej nie będzie niczym innym jak przedłużającym się cierpieniem. Bo wmawia sobie, że kocha Mariusza. Dla tej szalonej, młodzieńczej miłości poświęciła swoje małżeństwo z Jakubem, dopuściła się zdrady i oszustwa, bo sfałszowała wynik testu na ojcostwo. Bajka Kasi i Mariusza to jednak tylko pozory. To kwestia czasu aż wyda się, że Kasia oszukuje wszystkim, bo to Jakub jest ojcem jej córki Zosi.

Wybuch złości Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość" przed ślubem z Kasią

Sanocki nawet przed ślubem w 1924 odcinku "M jak miłość" pokaże Kasi jak niebezpiecznym, nieobliczalnym jest człowiekiem. Rzuci się na przyszłą żonę! Zamiast jednak uciec od niego, Kasia zostanie jego żoną. Zaniepokojoną Anetę (Ilona Janyst) zapewni, że niczego tak nie pragnie, jak ślubu z Mariuszem, który jest jej wielką miłością. Nawet jeśli ma obsesję na punkcie Jakuba i nie panuje nad zazdrością o jej byłego męża.

Męki Kasi po ślubie z Mariuszem w 1924 odcinku "M jak miłość"

Po ślubie Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość" nowożeńcy wrócą razem z Zosią do eleganckiej willi Sanockiego. Nie wyjadą nigdzie w podróż poślubną, lecz Mariusz postara się, żeby miesiąc miodowy był dla Kasi niezapomniany. Tylko że ona zamiast szczęścia i entuzjazmu, że właśnie rozpoczną nową drogę wspólnego życia, jako pełna, kochającą się rodzina, będzie przeżywała męki. Dręczona wyrzutami sumienia z powodu kłamstwa, którego ofiarami są Mariusz i Jakub...

M jak miłość. Tak Aneta dowie się, że Jakub jest ojcem córki Kasi! Wyda ją przed Karskim i Mariuszem?

Mariusz w 1924 odcinku "M jak miłość" zauważy, że Zosia nie jest do niego podobna

- Tyle emocji, gości, nasza malutka śpi jak suseł. Trafił nam się wyjątkowo spokojny egzemplarz... - zauważy Mariusz, w 1924 odcinku "M jak miłość" wnosząc Zosię do domu. I wtedy córeczka otworzy oczy.

- Nawet muzyka w restauracji jej nie obudziła - doda Kasia.

- Ma to nie po mnie. Musi mieć to po mamusi. Jak ten piękny uśmiech. Te piękne oczy - Mariusz z każdym dniem dostrzega wyraźniej, że Zosia wcale nie jest do niego podobna. Bo to córka Jakuba!

Kasia będzie udawała przed Mariuszem w 1924 odcinku "M jak miłość"

- Chłodno tutaj... - zmieni temat Kasia, na której twarzy w 1924 odcinku "M jak miłość" pojawi się grymas cierpienia. Jednak przed Mariuszem będzie musiała nadal wcielać się w rolę zakochanej kobiety, która świata poza nim nie widzi.

- Wiesz Kasiu, wtedy kiedy spotkaliśmy się po latach w szpitalu, nawet nie sądziłem,że pewnego dnia stworzymy rodzinę. Uczyniłaś mnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, wiesz? - Mariusz obejmie żonę, a ona będzie udawała przed nim jak bardzo jest szczęśliwa po ślubie.