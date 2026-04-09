M jak miłość, odcinek 1929: Wyjątkowe mikołajki u Chodakowskich. Marcin postawi sobie jeden cel

Małgorzata Pala
Małgorzata Pala
2026-04-09 11:00

W 1929 odcinku „M jak miłość” Marcin (Mikołaj Roznerski) postawi wszystko na jedną kartę! Po rozstaniu z Kamą (Michalina Sosna) i dramatycznym kryzysie w rodzinie zrobi wszystko, by przywrócić Szymkowi (Staś Szczypiński) i Mai (Laura Jankowska) wiarę w magię świąt. Wyjątkowe mikołajki u Chodakowskich będą jego misją numer jeden. Czy uda mu się uratować atmosferę w domu mimo rozpadu małżeństwa? A może nowa praca i tajemnicza szefowa zmienią wszystko?

Marcin (Mikołaj Roznerski) z serialu M jak miłość na zdjęciu z synem Szymkiem (Staś Szczypiński), tulący się do siebie, uśmiechnięci.
"M jak miłość" odcinek 1929 - wtorek, 28.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1929 odcinku „M jak miłość” Marcin stanie przed sporym wyzwaniem i to nie zawodowym, a rodzinnym. Po tym, jak jego małżeństwo z Kamą rozpadło się przez konflikt o pracę detektywa, najbardziej ucierpiały dzieci. Szymek i Maja stracą radość i poczucie bezpieczeństwa, a świąteczna atmosfera zupełnie zniknie z ich życia.

Przypomnijmy, że Kama odeszła od Marcina, zostawiając mu tylko list i stawiając ultimatum, wróci dopiero wtedy, gdy zrezygnuje z niebezpiecznej pracy. Chodakowski długo nie chciał się na to zgodzić, co tylko pogłębiło kryzys. Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że zacznie zmieniać zdanie.

Marcin zawalczy o dzieci i święta w 1929 odcinku „M jak miłość”

W 1929 odcinku „M jak miłość” Marcin postawi sobie jeden cel, przywrócić dzieciom wiarę w magię świąt. Zorganizuje wyjątkowe mikołajki i zrobi wszystko, by Szymek i Maja choć na chwilę zapomnieli o problemach dorosłych. To właśnie dzieci staną się dla niego największą motywacją do działania. Chodakowski zrozumie, że nie może pozwolić, by rodzinny kryzys zniszczył ich dzieciństwo. Nawet jeśli jego relacja z Kamą wciąż pozostaje w zawieszeniu.

Nowa praca Marcina i tajemnicza szefowa

Przełom nastąpi także w życiu zawodowym Marcina. W 1929 odcinku „M jak miłość” w pracy zwróci na siebie uwagę Elżbiety Domańskiej (Katarzyna Dąbrowska), która zaproponuje mu zupełnie nową rolę, osobistego ochroniarza.

To nie tylko prestiż, ale i konkretne korzyści finansowe, które mogą odmienić jego sytuację. Wszystko wskazuje na to, że Marcin zacznie poważnie rozważać zmianę ścieżki zawodowej. A to oznacza jedno, może w końcu spełnić warunek Kamy i zrezygnować z ryzykownej pracy detektywa.

Czy zmiana Marcina uratuje jego rodzinę w „M jak miłość”?

W 1929 odcinku „M jak miłość” pojawienie się Domańskiej zapoczątkuje nowy wątek, który będzie miał ogromny wpływ na przyszłość Chodakowskiego. Nowa praca może nie tylko ustabilizować jego życie, ale też otworzyć drogę do odbudowy relacji z Kamą. Na razie jednak najważniejsze będą dzieci i święta. Marcin zrobi wszystko, by pokazać Szymkowi i Mai, że mimo problemów ich rodzina wciąż ma szansę przetrwać. Pytanie tylko, czy to wystarczy, by naprawić to, co zostało zniszczone.

