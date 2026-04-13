M jak miłość, odcinek 1924: Aneta nie powstrzyma Kasi przed ślubem z potworem Mariuszem. Wmówi przyjaciółce, jak bardzo go kocha - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1924 - poniedziałek, 13.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Chociaż Kasia w 1924 odcinku "M jak miłość" będzie miała ostatnią szansę, żeby odwołać ślub z Mariuszem, zrezygnować z małżeństwa z nieobliczalnym Sanockim, to nie skorzysta z tej okazji. Z jednej strony będzie się bała reakcja Mariusza, który ma obsesję na punkcie Jakuba i podejrzewa, że Karski chce mu odebrać ukochaną. Z drugiej strony wie, że gdyby do ślubu nie doszło, to mogłoby się wydać jej kłamstwo, że to Jakub jest biologicznym ojcem jej córki Zosi.

- Kasia nie ma wyjścia i musi brnąć dalej w te kłamstwa - zapowiada Paulina Lasota w "Kulisach serialu M jak miłość".

Zobacz też: M jak miłość. Marcin nie będzie szczęśliwy z Kamą. Zmieni dla niej pracę, ale problemy Chodakowskich się nie skończą - WIDEO

Mariusz skrzywdzi Kasię przed ślubem w 1924 odcinku "M jak miłość"

Przed ślubem Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość" dojdzie jednak do kolejnego wybuchu wściekłości zazdrosnego Mariusza. Wystarczy, że podsłucha rozmowę narzeczonej z Jakubem, który zadzwoni do niej z życzeniami, a już przestanie nad sobą panować! Wyładuje się na Kasi, która z kolei wygarnie mu, że ma obsesję z powodu Kuby! Wyprowadzony z równowagi Mariusz mocno chwyci Kasię za rękę, gotów zrobić jej krzywdę. Właśnie wtedy do urzędu wejdą Aneta i Olek (Maurycy Popiel).

Aneta zobaczy w 1924 odcinku "M jak miłość" do czego jest zdolny nieobliczalny Mariusz

Na widok Chodakowskich rozgniewany Mariusz w 1924 odcinku "M jak miłość" uda, że nic się nie stało. Puści dłoń Kasi i pocałuje ją czule. Ale dla Anety stanie się jasne, że w związku przyjaciółki dzieje się coś złego, że Sanocki staje się coraz bardziej niebezpieczny i Kasia będzie jeszcze przez niego cierpiała. Odciągnie pannę młodą na bok i spróbuje powstrzymać przed ślubem z Mariuszem.

- Ty jesteś pewna, że chcesz tego ślubu? Bo naprawdę jedno słowo i zabieram cię do nas. To żaden wstyd być uciekającą panną młodą. To jest wręcz klasyk - zapyta Kasię, a ona zbagatelizuje problem, zapewniając, że Mariusz nigdy nie wyrządziłby jej krzywdy.

- Nie spokojnie, ja kocham Mariusza. Bardzo go kocham. Chcę wyjść za niego za mąż. Tylko zadzwonił Jakub z życzeniami i Mariusz dostał ataku zazdrości. On nie może znieść obecności Jakuba w moim życiu...

- Ale dobrze wszystko? - upewni się Chodakowska, a przyjaciółki szybko zakończy temat.

Takie wyjaśnienia Kasi nie uspokoją jednak Anety. Nie zdoła jednak uratować Kasi przed potworem, który idealnie gra rolę czułego, troskliwego partnera.

- Kasia bardzo próbuje swoje życie jakoś ułożyć i poskładać na nowo. I wykonuje takie dość gwałtowne, może nawet nieprzemyślane ruchy - ocenia Ilona Janyst w "Kulisach serialu M jak miłość".

Ślub Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość" ostatecznie dojdzie do skutku. Ale po ceremonii w urzędzie panna młoda z trudem będzie udawała, jaka jest szczęśliwa.

M jak miłość. Tak Aneta dowie się, że Jakub jest ojcem córki Kasi! Wyda ją przed Karskim i Mariuszem?