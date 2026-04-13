M jak miłość, odcinek 1924: Ostra kłótnia Jakuba i Martyny o Kasię! Nadal nie dotrze do niego, że już go z byłą żoną nic nie łączy - ZDJĘCIA

Kłótnia Martyny i Jakuba w 1924 odcinku "M jak miłość" rozpocznie się niepozornie, ale podczas ostrej wymiany zdań padną słowa, która bardzo zranią Wysocką. Chociaż będzie działała w dobrej wierze, żeby Karski wreszcie raz na zawsze zamknął ten rozdział swojego życia związany z Kasią, on uparcie będzie trwał przy swoim i nie zapomni o byłej żonie. Nic dziwnego, skoro nadal bardzo kocha Kasię i łączy ich dziecko, córka Zosia. O tym jednak Jakub wciąż nie ma pojęcia.

Jakub zacznie się użalać przed ślubem Kasi w 1924 odcinku "M jak miłość"

W dniu ślubu Kasi i Mariusza w 1924 odcinku "M jak miłość" Jakub poskarży się Martynie na swój los. Jednak przyjaciółka wcale nie okaże mu współczucia. Przeciwnie, Martyna postara się uświadomić Kubie, że najwyższa pora pogodzić się z tym, że Kasia wybrała Mariusza, założyła z nim rodzinę i teraz to on będzie jej mężem.

M jak miłość. Tak Aneta dowie się, że Jakub jest ojcem córki Kasi! Wyda ją przed Karskim i Mariuszem?

- Bardzo zabawne prawda? Sztuka ta sama, tylko obsada się trochę zmieniła. Niby się tego spodziewałem, ale... - Dobra, ale może już odpuść co? Kaśka odeszła, urodziła dziecko! Naprawdę dziwi cię, że chce wziąć ślub? Serio? - Martyna nie będzie mogła zrozumieć, dlaczego Jakub tak uparcie rozpamiętuje przeszłość z Kasią. - Twoim zdaniem powinienem się cieszyć, tak? - Nie, nie mówię, że masz się cieszyć, ale użalasz się nad sobą! Tylko ileż można? Kuba no, kiedy do ciebie dotrze, że to koniec, finał, nic was nie łączy! - rzuci Wysocka i właśnie po tych słowach w 1924 odcinku "M jak miłość" Jakub wybuchnie.

Tak Jakub zrani Martynę w 1924 odcinku "M jak miłość"! Zapomni o jej mężu

Nie takiej reakcji Karski będzie się spodziewał, więc w 1924 odcinku "M jak miłość" wypomni Martynie, że nie może wiedzieć, co on czuje, bo romansu z Marcinem nie da się porównać do jego małżeństwa z Kasią. Zapomni jednak o tym, że Martyna miała męża Jerzego, który kilka lat temu zginął podczas wyprawy w góry.

- Martyna, jesteś ostatnią osobą, która może mnie pouczać w tej kwestii! - Ale ja przecież byłam w tym miejscu. Dokładnie w tym samym miejscu! Tylko że w przeciwieństwie do ciebie już potrafią spojrzeć prawdzie w oczy... - Nie, nie! Nigdy nie byłaś w tym samym miejscu! Nie przysięgaliście sobie z Marcinem miłości, nie planowaliście wspólnej przyszłości oraz dzieci, a ja z Kaśką tak! - I co uważasz, że jesteś lepszy, bo wziąłeś ślub? - Nie, nie powiedziałem, że jestem lepszy! Ale naprawdę nie widzisz różnicy pomiędzy moim małżeństwem, a zwykłym romansem? - ta złośliwa uwaga Jakuba głęboko zrani Martynę. - Naprawdę? A nie pomyślałeś o tym, że ja też przecież byłam w małżeństwie? I też planowałam dzieci? Nie wpadłeś na to? - zapyta Karskiego i pośle mu chłodne spojrzenie.