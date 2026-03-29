M jak miłość, odcinek 1923: Spisek Kamy i Izy przeciwko Marcinowi! Wykorzystają do tego Szymka - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1923 - wtorek, 7.04.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1923 odcinku "M jak miłość" Kama wciąż będzie mogła liczyć na wsparcie Anety (Ilona Janyst), która jako pierwsza zajęła się nią po jej odejściu od Marcina i pozwoliła jej u niej zostać. Ale już nie tylko, bo w pomoc jej włączy się i Iza. Tym bardziej, że nikt inny, jak jego była żona czy dzieci, nie będą wiedzieli, jak żyje się u boku detektywa.

I to w 1923 odcinku "M jak miłość" na dobre połączy żony Chodakowskiego. Szczególnie, że jak podaje swiatseriali.interia.pl w tym aspekcie Iza będzie całkowicie po stronie Kamy, gdyż sama zawsze także była tego samego zdania. Jednak mimo tego pogodziła się z wyborem wówczas obecnego męża.

- Jak nikt wiem, co czujesz, bo przez lata sama też żyłam w strachu o Marcina... I Marcin o tym wiedział. Ale ta praca to... - zacznie Iza, ale Kama doskonale będzie wiedziała, co chce powiedzieć.

Tak Iza i Szymek pomogą Kamie w 1923 odcinku "M jak miłość"!

W 1923 odcinku "M jak miłość" Kama dokończy zdanie za swoją poprzedniczkę, bo przecież będzie zdawała sobie sprawę z tego, ile praca detektywa znaczy dla Marcina. Aczkolwiek w przeciwieństwie do Izy, ona nie będzie mogła się z tym pogodzić. Zwłaszcza, że nie będzie chciała, aby mąż stawiał ją nad nią, bo to będzie boleć ją najbardziej!

- Wiem! Jego życie, jego pasja... Jego "wszystko"! ... Wiesz, co jest w tym najgorsze? Że ja nie wiem, co Marcin wybierze. Co tak naprawdę jest dla niego ważniejsze... - przyzna jej Kama.

Oczywiście, w 1923 odcinku "M jak miłość" Iza nie przejdzie wobec tego obojętnie i postanowi pomóc Kamie przy wsparciu Szymka! Zdradzamy, że młody Chodakowski skontaktuje się ze swoim ojcem i wstawi się za swoją macochą. Syn przyzna, że tak samo jak Chodakowska się o niego boi i nie chce, aby dłużej pracował jako detektyw i się narażał.

Chodakowska nie będzie pewna, czy plan byłej żony i syna Marcina zadziała w 1923 odcinku "M jak miłość"!

W 1923 odcinku "M jak miłość" Chodakowska skontaktuje się z Kamą i powie jej o telefonie Szymka. Iza da swojej następczyni nadzieję na to, że dzięki niemu Marcin może w końcu zmieni zdanie i porzuci pracę detektywa, spełniając tym samym jej ultimatum i umożliwiając sobie drogę powrotu do ukochanej.

- Dostał bardzo prosty komunikat i może to coś zmieni - powie jej Iza.

Jednak nietęga mina Kamy w 1923 odcinku "M jak miłość" powie wszystko. Wszystko przez to, że nawet mimo tego, Chodakowska wcale nie będzie taka pewna, czy aby faktycznie jej mąż odpuści!

