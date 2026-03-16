M jak miłość, odcinek 1921: Joanna będzie szpiegować Rogowskiego! Nawet Artur nie wie, co ona knuje - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1921 - poniedziałek, 30.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Szpiegowanie Rogowskiego przez Joannę w 1921 odcinku "M jak miłość" będzie miało ukryty cel! To Agnes, która także pracuje w przychodni swojego ojca, jako pierwsza zorientuje się, że atrakcyjna kardiolożka zachowuje się co najmniej dziwne. Oczywiście niepokojący będzie sam fakt, że doktor Dobrzańska tak szybko zaprzyjaźniła się z Arturem, że bez większego trudu namawia go, by służył jej pomocą także poza pracą. Agnes zauważy jak Joanna nie tylko flirtuje z Rogowskim, ale za bardzo się interesuje całym jego życiem!

Agnes przyłapie Joannę na szpiegowaniu Rogowskiego w 1921 odcinku "M jak miłość"

Uwadze Agnes nie umknie, kiedy w 1921 odcinku "M jak miłość" Joanna zacznie szukać informacji o Rogowskim w internecie. Nie tylko o jego przychodzi, lecz także o udziale w konferencjach medycznych i wszelkim wzmiankach o karierze internisty z Grabiny. Agnes przeżyje szok, kiedy odkryje, że Joanna będzie drukowała w wiejskim ośrodku zdrowia to, co znajdzie na temat Rogowskiego!

Artur nie domyśli się, co wobec niego knuje Joanna w 1921 odcinku "M jak miłość"

Zadurzony w Joannie Artur w 1921 odcinku "M jak miłość" nie zorientuje się, co ona knuje. Nie będzie miał nawet pojęcia, dlaczego młoda, zdolna kardiolożka tak nagle przyjechała na wieś, zamieszkała w Grabinie zupełnie sama i chce leczyć pacjentów w przychodni na prowincji.

Kiedy Agnes postanowi przycisnąć Joannę i wyciągnąć z niej, co ją łączy z Arturem, lekarka w 1921 odcinku "M jak miłość" skłamie, że to tylko "zawodowa fascynacja". Wspomni jednak o tym, że Artur imponuje jej tym, jak świetnie prowadzi przychodnię. A jego wystąpienie na konferencji medycznej w Katowicach było znakomite! Co oznacza, że Dobrzańska będzie bardzo dużo wiedziała o mężu Marysi.

M jak miłość. Rogowski zdradzi Marysię z Joanną? Zakocha się w dużo młodszej lekarce!

- Bardzo go polubiłam także jako człowieka. Od pierwszej chwili wyciągnął do mnie rękę, docenia moją pracę, zawsze stara się pomóc... Uwierz mi, że nie jestem do tego przyzwyczajona po tym, jak... Może kiedyś ci o tym opowiem... - wyjaśni pokrętnie Joanna, która nie tylko przed Agnes w 1921 odcinku "M jak miłość", ale przede wszystkim przed Arturem, będzie miała sporo do ukrycia.