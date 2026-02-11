M jak miłość, odcinek 1916: Tajemnicza matka Majki namiesza w życiu Mateusza? Mostowiak usłyszy o długach i komorniku

"M jak miłość" odcinek 1916 - wtorek, 10.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1916 odcinku „M jak miłość” życie Majki nagle wywróci się do góry nogami. Na uczelni niespodziewanie zjawi się jej matka, która poprosi córkę o pomoc i wyzna, że wpadła w poważne kłopoty finansowe. Kobieta przyzna, że ma długi, a w jej domu pojawił się komornik. Wyznanie zszokuje Majkę, ale też jej przyjaciół, którzy od razu ruszą z pomocą. To początek bardziej dramatycznego wątku w życiu sympatii Mateusza?

Tajemnicza matka Majki zwiastuje kłopoty dla Mateusza

Na czele grupy wspierającej dziewczynę w 1916 odcinku "M jak miłość" stanie Mateusz. Nie jest tajemnicą, że Mostowiak czuje coś więcej do koleżanki ze studiów. Kiedy w 1916 odcinku "M jak miłość" wyjdą na jaw problemy mamy Majki, wnuk Barbary (Teresa Lipowska) nie będzie oceniał sytuacji domowej Majki. Wręcz przeciwnie, nie tylko spróbuje ją pocieszyć, ale też zaangażuje się w jej rodzinne problemy, chcąc pomóc jej wyjść z trudnej sytuacji.

Kolejny cios spadnie na Majkę. Nie chodzi tylko o długi matki

Tymczasem bezczelny Tomasz po raz kolejny zawiedzie ukochaną. To Zuza, koleżanka dziewczyny, przekaże jej druzgocącą informację... Zobaczy Kubickiego z inną dziewczyną! To tylko utwierdzi studentkę w przekonaniu, że nie może na niego liczyć, a student wcale nie ma zamiaru być wierny i oddany.

W tym samym czasie Michał (Tomasz Rożniatowski) zaprosi studentów na kolację, podczas której podziękuje im za pomoc w odzyskaniu Eweliny (Anna Jarosik). W trakcie spotkania ponownie poprosi ukochaną o rękę, czym wywoła wzruszenie wśród przyjaciół. Wkrótce Janek (Jakub Sirko) pojawi się także w Grabinie, by podziękować Barbarze za wsparcie i mądre rady, które skłoniły go do szczerej rozmowy z Michałem.