M jak miłość, odcinek 1915: Nowa kobieta w życiu Jakuba. Pochwali się Kasi, ile jej zawdzięcza - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1915 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Nowa kobieta w życiu Jakuba w 1915 odcinku "M jak miłość" odciągnie jego myśli od Kasi. Nie do końca, bo Karski wciąż kocha byłą żonę, choć nie ma żadnej nadziei na to, że odzyska miłość Kasi. Wybrała przecież Mariusza (Mateusz Mosiewicz), z nim planuje swoją przyszłość, lada chwila urodzi dziecko i staną się pełną rodziną. Dla Jakuba nie ma już miejsca w jej życiu.

Tak w 1915 odcinku "M jak miłość" Jakub powie Kasi, że poznał nową kobietę

Tuż przed porodem Kasi w 1915 odcinku "M jak miłość" Jakub znów przypadkowo się z nią spotka przed kliniką i będzie zaskoczony faktem, że jeszcze nie urodziła. Zapyta o termin porodu, próbując ukryć przed byłą żoną, jak bardzo wciąż cierpi z powodu jej zdrady. Karski z bukietem kwiatów w dłoniach będzie wyglądał tak, jakby czekało go jakieś ważne spotkanie. I właśnie wtedy Jakub przyzna, że poznał kobietę, której bardzo wiele zawdzięcza.

M jak miłość. Tak się zacznie poród Kasi. Jakub będzie przy narodzinach dziecka!

M jak miłość. Jakub po porodzie Kasi wybierze dla córki piękne imię!

- Myślałem, że ty już może... - Nie, jeszcze chwilę... A co to za okazja? - zapyta zaciekawiona Kasia. - To dla mojej fizjoterapeutki. Dziś kończymy zabiegi. Naprawdę świetnie mnie poprowadziła. Chciałem jej podziękować... - Miło... - A u ciebie? Wszystko dobrze? - Dobrze... To wszystkiego dobrego - zakończy rozmowę Kasia, której z trudem przyjdzie ukrywanie przed Jakubem prawdy o ich dziecku. - Tobie też... - odpowie Karski.

Martyna dowie się o randce Jakuba z tą kobietą w 1915 odcinku "M jak miłość"

O randce Jakuba z fizjoterapeutką w 1915 odcinku "M jak miłość" dowie się także Martyna, której przyjaciel pochwali się znajomością z nową kobietą. Karski nie będzie jednak pewny, czy jest gotowy na kolejny związek. Wciąż kocha Kasię, nie uporał się jeszcze z bólem po zdradzie byłej żony, cały czas prześladują go myśli, jakby to było, gdyby to on był ojcem dziecka Kasi.

- Nie uwierzysz, ale moja była już fizjoterapeutka zaprosiła mnie na kawę... - pochwali się Jakub - Co? Ale że tak od razu? Bez żadnych sygnałów z twojej strony? - No, może jakieś tam sygnały były... - A widzisz? No i co z tym zrobisz? - Nie wiem, powiedziałem, że się zastanowię. Nie było mnie na randce od bardzo dawna - wyjaśni Karski. - A weź przestań. Przyjedź do mnie to sobie pogadamy. Omówimy wszystkie za i przeciw. Rozrysuję ci diagramy. No i podejmiemy decyzję... - Martyna doradzi Kubie, żeby otworzył się na tę znajomość z fizjoterapeutką, bo to właśnie ona może być tą jedyną.