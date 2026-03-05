M jak miłość, odcinek 1915: Kasia podczas porodu nie zaprzeczy, że Jakub jest ojcem dziecka. Poprosi, żeby jej nie zostawiał - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1915 - poniedziałek, 9.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Poród Kasi w 1915 odcinku "M jak miłość" będzie dla Jakuba wzruszającym przeżyciem! Zwłaszcza że to on przejmie rolę ojca dziecka, nieświadomy tego, że była żona cały czas go oszukuje, że to nie Mariusz (Mateusz Mosiewicz) jest ojcem jej córki. W trudnych chwilach u boku Kasi pojawi się jednak na nowo Jakub. I to właśnie on otoczy tego dnia rodzącą opieką, zawiezie ją do szpitala, bo poród zacznie się na ulicy.

Jakub uznany za ojca dziecka Kasi podczas porodu w 1915 odcinku "M jak miłość"

Przeznaczenie sprawi, że w 1915 odcinku "M jak miłość" Jakub idealnie sprawdzi się jako ojciec dziecka, a Kasia poczuje się przy nim bezpieczna. Poza tym dzięki Karskiemu dowie się, co się stało z Mariuszem, który będzie miał wypadek i trafi do szpitala na pilną operację ręki. Gdy położna Kasi zobaczy ją na izbie przyjęć z Jakubem będzie przekonana, że to jej partner, czyli ojciec córeczki, która lada moment przyjdzie na świat.

Kasia w 1915 odcinku "M jak miłość" potwierdzi, że Jakub jest ojcem dziecka

Ponieważ Kasię dopadną silne skurcze porodowe, w 1915 odcinku "M jak miłość" nie wyprowadzi położnej z błędu, nie wyjaśni, że Jakub nie jest ojcem dziecka! I tak prawda wyjdzie na jaw. Tylko dla Karskiego nie będzie to wcale oczywiste, że Kasia urodzi jego córkę.

- Jest i tata. No to lecimy na oddział - zarządzi położna.

- Ale to nie jest... - Kasia nie zdoła powiedzieć ani słowa więcej.

- Gdzie jest pani karta?

- Powodzenia! Będzie dobrze... - Jakub pocieszy Kasię, ale będzie chciał już wyjść ze szpitala, by nie być przy porodzie. Przecież to miejsce Mariusza...

- Nie zostawiaj mnie Kuba, proszę... Ja muszę wiedzieć, co z Mariuszem. Zostań dopóki się czegoś nie dowiesz... - była żona zacznie błagać Karskiego, by z nią był w czasie porodu.

Nagle w 1915 odcinku "M jak miłość" Jakub zauważy pierścionek zaręczynowy na palcu Kasi i będzie kompletnie zdruzgotany tym, że zostanie żoną Mariusza.

- Chcecie rodzić na izbie przyjęć? Szybka decyzja - tata jedzie z nami, nie jedzie? - zwróci się do Jakuba położna, a on tylko skinie głową.

Tak Jakub zareaguje na widok Kasi i dziecka w 1915 odcinku "M jak miłość. Pierwszy zobaczy córkę!

Po porodzie Kasia w 1915 odcinku "M jak miłość" poprosi położną, żeby sprowadziła do niej Jakuba. Na widok byłej żony z dzieckiem na rękach w oczach Karskiego pojawią się łzy. Od tak dawna marzył o tej chwili, że Kasia urodzi mu jego wymarzoną córeczkę, ale będzie przekonany, że to dziecko Mariusza. Pierwszy jednak ją zobaczy!

- Nie będę wam przeszkadzał. Odpoczywajcie... - zwróci się do ukochanej, przekazując jej też wieści o rannym w wypadku Mariuszu.

- Jakub zaczekaj... Dziękuję za wszystko - Kasia spojrzy na Jakuba z czułością, ale nie odważy się powiedzieć mu prawdy, że dziecko jest jego.

- Przepraszam córeczko... Tak będzie lepiej - szepnie ze łzami w oczach, kiedy Karski już wyjdzie.

