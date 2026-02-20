M jak miłość, odcinek 1914: Marysia dowie się o kobiecie, która zniszczy jej małżeństwo! Zła wróżba dla żony Rogowskiego - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1914 - wtorek, 3.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Okrutny los zadrwi z Marysi w 1914 odcinku "M jak miłość" w najgorszym dla niej momencie! Nie dość, że będzie cały czas martwiła się o Pawła (Rafał Mroczek), który nadal nie wróci do rodziny, do swojego syna, to jeszcze wzięła na siebie ciężar opieki nad Antosiem (Mark Myronenko) i z każdym dniem coraz trudniej będzie jej udawać przed wnukiem, że wszystko jest w porządku. Poza tym Antoś będzie tęsknił za tatą i mamą, nie zdając sobie sprawy z tego, że Franka (Dominika Kachlik) nie żyje...

Rogowski w 1914 odcinku "M jak miłość" nie pomoże Marysi przy Antosiu przez piękną lekarkę

Oczywiście Marysia będzie mogła liczyć na wsparcie Artura, chociaż w 1914 odcinku "M jak miłość" mąż będzie bardziej zainteresowany młodą lekarką, którą zatrudni w swojej przychodni w Lipnicy, niż odciążaniem jej w opiece nad wnukiem. Rogowski nie da po sobie poznać, jak wiele wrażenie zrobi na nim zdolna, śliczna i wyjątkowo sympatyczna Joasia Dobrzańska, która dostanie posadę kardiologa w wiejskiej lecznicy. Nie przestanie myśleć o Joasi po ich pierwszym spotkaniu, które będzie miało dramatyczny przebieg, bo lekarka zostanie ranna.

Wróżka w 1914 odcinku "M jak miłość" przepowie Marysi, że będzie miała rywalkę

W tym czasie w 1914 odcinku "M jak miłość" podczas spaceru z Antosiem po Grabinie Marysię zaczepi wróżka, która kręcąc się po wsi będzie oferowała mieszkańcom wróżenie z ręki. To właśnie od niej Rogowska usłyszy złą wróżbę o kobiecie, która zniszczy jej małżeństwo. No może nie dosłownie... Bo kiedy wróżka przepowie Marysi, że czekają ją ogromne zmiany w życiu, ona od razu poczuje niepokój. Od razu zwierzy się ze swoim obaw przyjaciółce Judycie (Paulina Chruściel).

- Powiedziała jeszcze coś, coś dziwnego... O jakiejś kobiecie w czerwieni, która wkrótce zjawi się w moim życiu i zmieni je na zawsze. Pojęcia nie mam, co to może znaczyć - wyzna Marysia.

Jeszcze wtedy żona Artura w 1914 odcinku "M jak miłość" nie zorientuje się, że wróżka przepowie kłopoty, które sprowadzi na nią lekarka Joasia Dobrzańska. Dopiero za jakiś czas okaże się, jak rozwinie się zawodowa i prywatna relacja Rogowskiego z Joanną i czy mąż Marysi znów dopuści się zdrady. Tak jak to było kilka lat temu!