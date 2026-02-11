M jak miłość, odcinek 1914: Barbara i Agnes pomogą Basi w ucieczce z Grabiny! Córka Rogowskich będzie w złym stanie

"M jak miłość" odcinek 1914 - wtorek, 3.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Basia w 1914 odcinku „M jak miłość” nie powie Marysi i Arturowi o tym, że chce wyjechać z Grabiny. Przynajmniej nie na początku. Rodzice nie będą mieli pojęcia, że córka rozważa zniknięcie za granicą i że jej wyjazd może być czymś więcej niż tylko krótką przygodą. Dla Basi będzie to sposób na ucieczkę od trudnych emocji po rozstaniu z Michałem i zmianach w jej życiu. To prawda, że na nastolatkę naprawdę wiele spadło. Dowiedziała się o przyrodniej siostrze, rozstanie się z piłkarzem, a w domu Mostowiaków zapanuje żałoba po śmierci Franki (Dominika Kachlik). To może wstrząsnąć do żywego.

Agnes i Barbara pierwsze poznają prawdę o wyjeździe Basi do Niemiec w 1914 odcinku "M jak miłość"

O planach Basi jako pierwsze dowiedzą się Agnes oraz Barbara. "Nowa" córka Artura, która sama pochodzi z Niemiec, spróbuje pomóc przyrodniej siostrze w przygotowaniach do wyjazdu i podsunie jej praktyczne wskazówki. Z kolei Barbara, jak zwykle czujna i wspierająca, stanie po stronie wnuczki i spróbuje ją zrozumieć. Mostowiakowa słynie z wyrozumiałości, więc i tym razem nie będzie oceniać wnuczki. Obie kobiety nie tylko wysłuchają Basi, ale także będą chciały pomóc jej uporządkować myśli i przygotować się do wyjazdu, choć sytuacja stanie się delikatna ze względu na to, że Marysia i Artur nie będą świadomi planów córki.

Marysia i Artur zgodzą się na wyjazd Basi do Niemiec w 1914 odcinku "M jak miłość"?

Decyzja o wyjeździe za granicę będzie mieć związek z emocjonalnym dołkiem, w który Basia wpadnie po rozstaniu z Michałem, różnice między nią a piłkarzem okażą się zbyt duże. Nowe plany i myśl o zmianie otoczenia mają pomóc jej stanąć na nogi. Tymczasem sytuacja w rodzinie Rogowskich odwróci się w zaskakujący sposób. To Agnes, która początkowo rozważała wyjazd z Polski, ostatecznie zdecyduje się zostać w Grabinie. Zaaklimatyzuje się wśród Mostowiaków i podejmie pracę w przychodni, stając się coraz ważniejszą częścią rodziny.

Jeśli Basia naprawdę wyjedzie do Niemiec, w Grabinie zostanie jej przyrodnia siostra. Czy to oznacza zniknięcie aktorki Kariny Woźniak z "M jak miłość"? Tego dowiemy się wkrótce.

