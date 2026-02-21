M jak miłość, odcinek 1913: Koniec Kasi w klinice! Przed porodem Mariusz zamknie ją w domu - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1913 - poniedziałek, 2.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1913 odcinku "M jak miłość" plany na przyszłość Kasi ulegną dużym zmianom. Mariusz od dawna kontroluje wybory ukochanej, a teraz posunie się jeszcze dalej! Sanocki oświadczy się partnerce, ale to dopiero początek. Wymusi na niej także, by rzuciła pracę w klinice Chodakowskich!

Zaręczyny Kasi i Mariusza pod warunkami odejścia z pracy!

- Kasiu, zostaniesz moją żoną? - zapyta architekt.

- Tak… Jasne, że tak! – odpowie Stawska.

Chwilę później Mariusz postawi jednak warunek. Aż do porodu Kasia ma zostać w domu, odpoczywać i nie wracać do pracy w klinice. Lekarka, choć początkowo nie myślała o porzuceniu swoich obowiązków, ulegnie presji Sanockiego. Mężczyzna będzie stanowczy, przemęczona żona nie może ryzykować zdrowia swojego i dziecka.

- Musisz mi obiecać, że faktycznie skupisz się na dziecku… i nie wrócisz już do pracy. Przemęczasz się, martwię się o ciebie, o małą… I na to będę nalegał! (…) Będę się tobą opiekował, tobą i naszą córeczką… Niczego nigdy wam nie zabraknie, będę was nosił na rękach – powie Mariusz, starając się zapewnić ukochanej bezpieczeństwo i poczucie opieki.

Kasia zgodzi się na warunki Mariusza w 1913 odcinku "M jak miłość"?

Dla Stawskiej oznacza to jednak koniec pracy w klinice na kilka tygodni. Do tej pory ciężarna lekarka regularnie podejmowała dyżury, mimo że już była w zaawansowanej ciąży. W 1913 odcinku "M jak miłość" stres, pośpiech i obowiązki zawodowe narażałyby zdrowie dziecka, dlatego Mariusz nie zamierza ryzykować i będzie wymagał od niej pozostania w domu. Czy jednak tylko o to chodzi? A może architekt skupia się na działaniach, które na dobre przywiążą do niego Kasię.

Mariusz nadal nie wie, że że ojcem dziecka lekarki jest Jakub (Krzysztof Kwiatkowski). Mało tego, niebawem w "M jak miłość" nastąpią sceny porodu Kasi, ale to zaszokuje wszystkich. Mariusza nie będzie obok narzeczonej w tak ważnym momencie. To Karski przywita na świecie Zosię i nawet nie wie, że zobaczy swoją biologiczną córkę.