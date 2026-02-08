M jak miłość, odcinek 1913: Kasia tuż przed oświadczynami poleci do Jakuba. Sanocki wyciągnie pierścionek z zazdrości? - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1913 - poniedziałek, 2.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1913 odcinku „M jak miłość” Kasia nadal będzie okłamywać Mariusza w kwestii ojcostwa dziecka, bo przecież biologicznym ojcem pozostaje Jakub, ale Sanocki nie będzie o tym wiedział i będzie przekonany, że to jego dziecko. Kobieta będzie musiała zachować szczególną ostrożność, ponieważ jej sekret może zostać ujawniony przez szantażystkę Ankę (Katarzyna Russ). To jednak nie koniec, bo zazdrość architekta całkowicie wymknie się spod kontroli.

Kasia wpadnie na Jakuba tuż przed oświadczynami w 1913 odcinku "M jak miłość"

W 1913 odcinku "M jak miłość" Kasia znów spotka Jakuba. Ta wizyta wywoła u Mariusza silne uczucie zazdrości i lęk o bliskość ukochanej. Chociaż Sanocki będzie wiedział, że poród jest tuż tuż, przewidzi, że Kasia wciąż spotyka się z Jakubem, co dodatkowo podsyci jego irytację. Nie da się bowiem ukryć, że byli małżonkowie wciąż zwracają na siebie uwagę. Wiecznie coś ich łączy, mają jakieś wspólne sprawy.

Mariusz oświadczy się Kasi z zazdrości?

Gdy Kasia wróci do domu, Mariusz przygotuje dla niej romantyczną niespodziankę, uklęknie przed nią i wyciągnie pierścionek.

– Wyjdziesz za mnie? – zapyta w trakcie uroczystej kolacji. Będzie to moment szoku dla Karskiej, która nagle stanie przed decyzją, czy zgodzi się zostać żoną Sanockiego, nie ujawniając prawdy o ojcostwie dziecka.

Zdradzamy, że do zaręczyn faktycznie dojdzie. Co więcej, zdjęcia z „Kulisy M jak miłość” i posty Pauliny Lasoty na Instagramie sugerują, że oświadczyny przerodzą się w ślub. Aktorka pokazała się w sukni ślubnej, a Mariusz w garniturze, wszystko wskazuje na to, że w najbliższych odcinkach para stanie przed ołtarzem.

Jej decyzja o przyjęciu oświadczyn może oznaczać początek poważnych komplikacji, bo wciąż będzie musiała ukrywać prawdę przed Sanockim. W tle pozostaje napięcie między Kasią a Jakubem. Kiedy Karski pozna całą prawdę?