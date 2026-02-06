M jak miłość, odcinek 1908: Kinga uratuje Pawła. Zduński ogłosi jej ważną decyzję w sprawie Antosia - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Paweł po śmierci Franki w 1908 odcinku "M jak miłość" będzie w naprawdę kiepskim stanie. Chociaż minie miesiąc od tragicznych wydarzeń, Zduński dopiero zacznie uczyć się życia bez ukochanej. Najgorsze, że musi połączyć żałobę z obowiązkami oraz opieką nad małym Antosiem. Dziecko jest za małe, by cokolwiek rozumieć, ale oczywiście także poczuje, że mamy nie ma w pobliżu, a tata jest w dramatycznej sytuacji.

Kinga uratuje Pawła w 1908 odcinku "M jak miłość"? To nie pierwszy raz

Chociaż Kinga z Piotrkiem będą w gotowości do pomocy, Paweł niechętnie obarczy brata oraz jego żonę swoimi problemami. Kiedy jednak przyjedzie na Deszczową, by oddać Antosia w ręce Kingi, będzie czuł wyraźny dyskomfort.

- Dzięki, że kolejny raz nas ratujesz, mam dziś pracę - powie Paweł w 1908 odcinku "M jak miłość". - Od września będzie łatwiej, bo idziemy do żłobka - ogłosi nowiny Zduński, co zdziwi Kingę.

- Do żłobka? Paweł, jesteś pewny, że to jest dobre rozwiązanie? Mama przecież obiecała, że ci pomoże, a my też ci pomożemy - uzna Kinga.

- Wy macie czwórkę swoich dzieci. A my? Musimy się nauczyć żyć sami - skwituje smutno Zduński.

- Właśnie, że nie musicie. Paweł, nie jesteście sami. Macie rodzinę, przyjaciół. Wszyscy ci pomożemy, wszyscy się o ciebie martwimy - wyzna Kinga i w tym momencie w 1908 odcinku "M jak miłość" przekaże Zduńskiemu tablet z nagraniami od Franki.

Paweł odwróci się od wszystkich w 1908 odcinku "M jak miłość"

Po otrzymaniu tableta z nagraniami, nic nie będzie takie samo. Paweł wybuchnie. Jeszcze tego samego dnia zawiezie Antosia do Grabiny, przekaże syna Marysi (Małgorzata Pieńkowska), a sam wyjedzie. Mało tego, Paweł z bólu i wściekłości zapali działkę, na której miał powstać dom w Grabinie. Sam podejmie decyzję o wyjeździe. Póki co nie wiadomo, na jak długo.