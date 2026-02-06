M jak miłość, odcinek 1913: Aneta przyłapie Olka na zdradzie?! Chodzi o pacjentkę Chodakowskiego

"M jak miłość" odcinek 1913 - poniedziałek, 2.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1913 odcinku „M jak miłość” Aneta nie będzie potrafiła przejść obojętnie obok zachowania atrakcyjnej pacjentki Olka. Kobieta zacznie kręcić się wokół ordynatora, flirtować i szukać pretekstu do bliższego kontaktu, co natychmiast zapali w głowie Chodakowskiej czerwoną lampkę. Aneta zacznie obserwować męża, analizować każdy gest i słowo, a zazdrość szybko przerodzi się w otwarty niepokój o wierność Olka.

Kolejny wybuch zazdrości Anety w 1913 odcinku "M jak miłość"

Aneta zacznie podejrzewać zdradę? Nie od dziś wiadomo, że Chodakowska nie cierpi innych kobiet blisko jej męża. Kontroluje zachowanie i wybory Olka i cały czas trzyma rękę na pulsie. Jednak atrakcyjna pacjentka i zazdrość o nią w 1913 odcinku "M jak miłość" nie pojawią się zniknąd

Aneta już wcześniej dawała się ponieść kontroli i czarnym scenariuszom, zwłaszcza gdy Olek znikał jej z pola widzenia. Razem z Kamą ruszyła nawet na „akcję specjalną”, by sprawdzić, co naprawdę dzieje się podczas męskiego wypadu Olka i Marcina nad rzeką. Wtedy nie doszło do zdrady, ale lekkomyślne zachowanie Chodakowskiego i jego teksty do obcych kobiet mocno nadwyrężyły zaufanie w małżeństwie. Chodakowskie zobaczyły na własne oczy, że mężowie "zabawiają się" z obcymi kobietami. To jednak atrakcyjne plażowiczki podrywały braci, a nie odwrotnie.

Olek kiedyś nie wytrzyma wybuchów żony?

Czy nowa pacjentka rzeczywiście spróbuje rozbić ich związek? A może Aneta znów da się ponieść emocjom i zobaczy zdradę tam, gdzie jej nie ma? Chodakowska znów da się ponieść nerwowym działaniom w 1913 odcinku "M jak miłość". Olek za którymś razem może tego nie wytrzymać. Zachowanie Anety często wymyka się spod kontroli