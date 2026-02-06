M jak miłość, odcinek 1908: Wyjątkowy prezent Lenki dla Pawła. Nie będzie chciał przyjąć takiego daru - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1908 odcinku "M jak miłość" Lenka pokaże, że jest odpowiedzialna, empatyczna i bardzo pomysłowa. Za plecami Kingi i Piotrka (Marcin Mroczek) zamówi kuriera z prezentem dla wujka. W komitywie z Miśkiem (Aleksander Bożyk) rozpakują pudełko i początkowo nie powiedzą dorosłym, co jest w środku. A to na pewno nie będzie kolejna zabawka czy kosmetyk. Nastolatka z bratem zaskoczą rodziców, ale przede wszystkim Pawła.

Nawet Lenka z Miśkiem włączą się w pomoc Pawłowi i Antosiowi w 1908 odcinku "M jak miłość"

Chociaż Paweł nie będzie chciał litości, Kinga z Piotrkiem oraz reszta rodziny stanie na wysokości zadania. Okażą mu wsparcie i chętnie pomogą w opiece nad Antosiem (Mark Myronenko). Paweł nie ma jednak pojęcia, jaka niespodzianka czego go w domu Zduńskich. Początkowo podrzuci Kindze synka, a Zduńska wykorzysta okazję i podaruje mu tableta z nagraniami Franki (Dominika Kachlik). To rozbije mężczyznę, a przez chwilę Kingę i Piotrka najdą najczarniejsze myśli. Paweł przestanie odbierać telefon i nie będzie z nim kontaktu. Jednak w końcu pojawi się w domu przy Deszczowej. Właśnie wtedy Lenka z Miśkiem podarują mu prezent.

Wyjątkowy prezent od Lenki i Miśka dla Pawła w 1908 odcinku "M jak miłość"

Lenka z Miśkiem ogłoszą, że są gotowi zająć się Antkiem. Dadzą nawet grafik, w które dni mogliby zajmować się chłopcem. Mało tego, wręczą wujkowi prezent.

- Mamy dla ciebie taki drobiazg. To jest taka nowoczesna niania, najnowszy model i ma wszystkie możliwe funkcje, kamerki połączone z aplikacją, żebyś był spokojny, jak będziemy zajmować się Antosiem - powie Lenka.

- Ale ja nie mogę tego przyjąć, to jest drogie - od razu uzna Paweł.

- Paweł, przyda ci się... - Kinga namówi szwagra, by przyjął podarunek.

- Trzymaj się, wujek - Lenka jeszcze mocniej wesprze wujka. To udowodni, że pociechy Zduńskich mają naprawdę duże pokłady empatii i zrozumienia.