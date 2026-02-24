M jak miłość, odcinek 1912: Magda przypomni sobie piękne chwile z Pawłem. Tęsknota za Zduńskim nie do zniesienia - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1912 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Magda w 1912 odcinku "M jak miłość" powróci wspomnieniami do Pawła, przypomni sobie ich dawne chwale razem, kiedy wszystko było prostsze. Zduński zniknął po śmierci Franki, a Magda będzie jedną z tych osób, które bardzo zmartwi dalszy los wdowca. Dlatego też wraz z Andrzejem wyruszą na poszukiwania Pawła w Kampinosie. To jednak niewiele da i zostaną same zdjęcia.

- Martwię się o niego. O to gdzie jest, co się z nim dzieje, w jakim jest stanie, kiedy wróci, czy wróci, czy będzie miał siłę zająć się swoim dzieckiem... - powie Magda w 1912 odcinku "M jak miłość".

Magda zacznie oglądać dawne zdjęcia z Pawłem

Niemal wzruszona Budzyńska odkopie stare fotografie, na których wraz z Pawłem śmieją się i wygłupiają. Przypomni sobie piękny czas w Grabinie oraz momenty, w których byli szczęśliwi. Warto przypomnieć, że Magda ze Zduńskim byli w związku, Paweł bardzo ją kochał, ale ostatecznie nie udało się utrzymać romantycznej relacji.

Dlatego też, w 1912 odcinku "M jak miłość" uczucia Magdy do Pawła, troska o przyjaciela wezmą górę. Stare zdjęcia przypomną, co ich łączyło.

Kiedy odnajdzie się Paweł z "M jak miłość"

Zdradzamy, że mimo starań Budzyńskich, Paweł nie wróci do domu. Magdzie zostaną stare zdjęcia i myśli. Natomiast już niebawem w "M jak miłość" to Kinga (Katarzyna Cichopek) każe Piotrkowi (Marcin Mroczek) wziąć wolne w kancelarii i wyruszyć po brata bliźniaka. Każdy będzie miał serdecznie dość tego, że Paweł nie daje znaku życia, że przebywa sam, z dala od bliskich i nie chce pomocy.

Na powrót Pawła w "M jak miłość" trzeba będzie chwilę poczekać, ale to na pewno nie koniec Zduńskiego w serialu.

M jak miłość. Paweł nie wróci do syna! Nikt nie będzie wiedział, gdzie jest po śmierci Franki