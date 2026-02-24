M jak miłość, odcinek 1912: Magda przypomni sobie piękne chwile z Pawłem. Tęsknota za Zduńskim nie do zniesienia - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-02-24 20:37

W 1912 odcinku "M jak miłość" Magda (Anna Mucha) wróci wspomnieniami do Pawła (Rafał Mroczek), który po śmierci Franki (Dominika Kachlik) wciąż nie wróci do bliskich. Budzyńska zrobi wszystko, byle dotrzeć do przyjaciela, o którego tak bardzo się martwi. Wraz z Andrzejem (Krystian Wieczorek) w 1912 odcinku "M jak miłość" spróbuje odnaleźć Pawła, ale ostatecznie zostaną jej dawne zdjęcia i wspomnienia z byłym ukochanym.

"M jak miłość" odcinek 1912 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Magda w 1912 odcinku "M jak miłość" powróci wspomnieniami do Pawła, przypomni sobie ich dawne chwale razem, kiedy wszystko było prostsze. Zduński zniknął po śmierci Franki, a Magda będzie jedną z tych osób, które bardzo zmartwi dalszy los wdowca. Dlatego też wraz z Andrzejem wyruszą na poszukiwania Pawła w Kampinosie. To jednak niewiele da i zostaną same zdjęcia. 

- Martwię się o niego. O to gdzie jest, co się z nim dzieje, w jakim jest stanie, kiedy wróci, czy wróci, czy będzie miał siłę zająć się swoim dzieckiem... - powie Magda w 1912 odcinku "M jak miłość".

Magda zacznie oglądać dawne zdjęcia z Pawłem 

Niemal wzruszona Budzyńska odkopie stare fotografie, na których wraz z Pawłem śmieją się i wygłupiają. Przypomni sobie piękny czas w Grabinie oraz momenty, w których byli szczęśliwi. Warto przypomnieć, że Magda ze Zduńskim byli w związku, Paweł bardzo ją kochał, ale ostatecznie nie udało się utrzymać romantycznej relacji.

Dlatego też, w 1912 odcinku "M jak miłość" uczucia Magdy do Pawła, troska o przyjaciela wezmą górę. Stare zdjęcia przypomną, co ich łączyło.

Kiedy odnajdzie się Paweł z "M jak miłość"

Zdradzamy, że mimo starań Budzyńskich, Paweł nie wróci do domu. Magdzie zostaną stare zdjęcia i myśli. Natomiast już niebawem w "M jak miłość" to Kinga (Katarzyna Cichopek) każe Piotrkowi (Marcin Mroczek) wziąć wolne w kancelarii i wyruszyć po brata bliźniaka. Każdy będzie miał serdecznie dość tego, że Paweł nie daje znaku życia, że przebywa sam, z dala od bliskich i nie chce pomocy. 

Na powrót Pawła w "M jak miłość" trzeba będzie chwilę poczekać, ale to na pewno nie koniec Zduńskiego w serialu.

