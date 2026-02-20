M jak miłość, odcinek 1917: Kinga wyśle Piotrka na poszukiwania Pawła! Żal zmieni się we wściekłość na Zduńskiego

"M jak miłość" odcinek 1917 - poniedziałek, 16.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1917 odcinku „M jak miłość” żal i współczucie wobec Pawła przerodzą się w wielką frustrację Kingi. Zduńska będzie miała serdecznie dość ciągłego napięcia w domu przy Deszczowej i postanowi wreszcie zrobić coś z tym, że Paweł nie daje znaku życia. Po tragicznej śmierci Franki (Dominika Kachlik) wszyscy cierpią, ale tylko Paweł zniknął i wciąż będzie unikał rodziny i nie zamierza pojawić się ani w domu, ani na żadnym spotkaniu.

Kinga skończy ze współczuciem dla Pawła w 1917 odcinku "M jak miłość". Każe go odnaleźć!

Zrozpaczona i wściekła Kinga, postanowi działać, by odnaleźć Pawła. W 1917 odcinku „M jak miłość” wyśle Piotrka na poszukiwania Pawła. Prawnik otrzyma krótki urlop z pracy i będzie miał za zadanie w końcu odszukać bliźniaka i sprowadzić go do domu. Kinga nie będzie miała zamiaru dłużej tolerować milczenia i tajemniczego wycofania Pawła.

Tym bardziej, że Magda (Anna Mucha) wpadnie na pewien trop. Pojadą z Andrzejem (Krystian Wieczorek) na poszukiwania Zduńskiego do Kampinosu. Niestety nie zastaną przyjaciela, chociaż pewien szczegół zdradzi, że wdowiec faktycznie zaszył się w domu wśród natury.

To Piotrek odnajdzie Pawła i sprowadzi brata do domu w 1917 odcinku "M jak miłość"?

Decyzja Kingi będzie wynikiem długiego napięcia i poczucia bezradności wobec tragedii Franki i Pawła. To oczywiście nie jest wina Zduńskiego, że los zafundował mu takie okrucieństwo. Jednak z biegiem dni Kinga zrozumie, że nie można bagatelizować zniknięcia Pawła. Trzeba mu pomóc wrócić do normalnego życia i pokazać, że ma wsparcie w rodzinie.

Paweł po śmierci Franki będzie nadal ukrywał się w domu w Kampinosie, nie odbierze telefonów ani nie odpisze na wiadomości. Kinga poczuje, że musi wziąć sprawy w swoje ręce. Czy jej żądania wobec Piotrka, by ten sprowadził brata do domu się spełnią? To okaże się wkrótce. Piotrek wyruszy w drogę w 1917 odcinku "M jak miłość", mając za zadanie doprowadzić Pawła z powrotem do domu.