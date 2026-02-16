M jak miłość, odcinek 1910: Mateusz powie Majce o żonie. Przyzna się do ślubu z Lilką - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1910 - wtorek, 17.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1910 odcinku "M jak miłość" Mateusz otworzy się przed Majką w temacie zakończonego małżeństwa z Lilką. To akurat zbiegnie się w czasie z wizytą byłej żony w Grabinie. Mostowiak z zaskoczeniem spojrzy w twarz niewiernej Lilce, która zatrzyma się samochodem tuż przy przystanku i zaproponuje Mostowiakowi podwózkę. On jednak odmówi i dość dosadnie da do zrozumienia byłej ukochanej, że nie zamierza utrzymywać z nią żadnych kontaktów.

Mateusz w 1910 odcinku "M jak miłość" odkryje, że Majka nadal jest z Tomaszem

Sprawa małżeństwa Mostowiaka może szokować rówieśników, ponieważ faktem jest, iż związał się z Lilką w bardzo młodym wieku. Doszło do ślubu, ale dziewczyna dłuższy czas później całkowicie się zmieniała i zdradziła Mateusza. Potem próbowała ratować sytuację, ale ostatecznie nic z tego nie wyszło. Wydaje się, że Mateusz do dziś ma uraz i pretensje do Lilki. Nie chce mieć z nią nic wspólnego.

Nową sympatią Mostowiaka jest oczywiście Majka. Jakie będzie jego zaskoczenie, kiedy w 1910 odcinku "M jak miłość" ujrzy dziewczynę z Tomkiem (Chris Cugowski). Wnuk Barbary (Teresa Lipowska) spodziewał się, że koleżanka na dobre zerwie z niewiernym Kubickim. Przecież za jej plecami spotykał się ze swoją byłą dziewczyną, a nawet wyszło na jaw, że ta spodziewa się dziecka! Majka jest wręcz zaślepiona uczuciem do Tomasza, a Mateusz niewiele może z tym zrobić.

Mateusz w 1910 odcinku "M jak miłość" wyzna Majce, że był żonaty

Mostowiak właściwie wprost wypali, że nie podoba mu się naiwność Majki. Właśnie od tego spięcia zaczną się między nimi poważne wyznania. W tym to o nieudanym małżeństwie Mostowiaka.

- (...) Może kobiety wolą palantów - wyzna Mostowiak, który nawiąże do trudnej sytuacji w życiu brata Janka (Jakub Sirko) i jego ukochanej Eweliny (Anna Jarosik), która związała się z nieodpowiednim mężczyzną.

- Będziesz mnie teraz oceniał? Tomek mi się do wszystkiego przyznał. Wiem, że jego była dziewczyna jest w ciąży, ale on się musi nią teraz zaopiekować. Większość facetów pewnie odwróciłaby się teraz na pięcie, a on wziął to na klatę. Moglibyśmy się teraz rozstać, ale to by było najprostsze rozwiązanie - zacznie tłumaczyć wzburzona Majka. - Nic nie powiesz teraz? No tak, nie wiesz jak to jest jak się traci kogoś, kogo się kocha... - wypali Majka.

- A żona się liczy? - nie wytrzyma Mostowiak i po raz pierwszy powie głośno o rozwodzie z Lilką.

- Masz żonę? - zapyta zaszokowana dziewczyna.

- Miałem. I przepraszam jeśli pomyślałaś, że cię oceniam. Nie to miałem na myśli - uzna Mostowiak. W ten sposób otworzy się przed Majką.

