M jak miłość, odcinek 1909: Mariusz wreszcie odkryje kłamstwa Kasi?! Odkryje szantaż Anki i pieniądze za dziecko?  - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-01-28 14:33

Mariusz (Mateusz Mosiewicz) w 1909 odcinku "M jak miłość" odkryje kłamstwa Kasi (Paulina Lasota)?! Stawska z wielkim trudnem tuszuje szantaż Anki (Katarzyna Russ), która żąda od niej pieniędzy za trzymanie w tajemnicy faktu, iż sfałszowała testy DNA i dlatego na papierze widnieje, że to architekt jest biologicznym ojcem dziecka lekarki. Kasia w 1909 odcinku "M jak miłość" będzie widziała, że sieć kłamstw powoli upada. Mariusz za to położy coraz większy nacisk na prawdę. Wie doskonale, że ukochana coś ukrywa. Mało tego, mężczyzna robi się coraz bardziej zazdrosny i stanowczy!

"M jak miłość" odcinek 1909 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1909 odcinku "M jak miłość" Mariusz będzie naprawdę blisko przyciśnięcia Kasi i poznania całej prawdy o dziecku. Architekt myśli, że ukochana urodzi jego córkę, ale lekarka doskonale wie, że ojcem dziecka jest Jakub. Co ciekawe, z biegiem czasu wciąż widać więź między lekarką a detektywem. Mariusz staje się za to mocno stanowczy, wręcz natarczywy i bardzo niecierpliwy.

Kolejne wybuchy zazdrości Mariusza pod płaszczykiem troski 

Chociaż Sanocki niby nie robi nic złego, jego stanowczy ton, naciski i inwigilacja Kasi dają do myślenia... W 1909 odcinku "M jak miłość" architekt pozna część prawny o kłopotach finansowych partnerki.

- A teraz opowiadaj...Cco się tu działo pod moją nieobecność! Przez telefon byłaś niezbyt rozmowna, a ja chcę wiedzieć o tobie wszystko: co robiłaś, z kim się spotykałaś... No więc? Kochanie, przecież wiesz, że jesteś dla mnie najważniejsza... Ty i nasze dziecko… - powie architekt po powrocie do domu. Zobaczy jednak, że ukochana nadal nie jest zbytnio rozmowna. - Przed wyjazdem usłyszałem, jak rozmawiasz z kimś o pieniądzach… Wydawałaś się zdenerwowana, przestraszona… Usłyszałem to przypadkowo, nie chciałem cię o to pytać od razu – liczyłem, że sama mi powiesz…

- Chodziło o… pieniądze dla mojej siostry…. - na szybko zmyśli Kasia.

- Dla Justyny?

- Tak… To z nią wtedy rozmawiałam…

- Mówiłaś, że nie masz z Justyną żadnego kontaktu…

Kłamstwa Kasi wyjdą na jaw?

Lekarka zacznie zrzucać szantaże na Justynę (Magdalena Wieczorek). Nie przyzna się, że chodzi o Ankę i sfałszowane DNA.

- Przepraszam, wiem, to strasznie skomplikowane… Justyna… ona dzwoni do mnie tylko, kiedy czegoś potrzebuje. Wysłałam jej już trochę pieniędzy, a Jakub… pomógł mi to załatwić tak, żeby mnie nie namierzyli.

- To dlatego się z nim kontaktowałaś?

- Tylko dlatego… - skłamie Kasia. Póki co jej sekret nie wyjdzie na jaw, ale to raczej nie potrwa w nieskończoność. Mariusz już wie, że Kasia coś ukrywa.

