M jak miłość, odcinek 1909: Mariusz wreszcie odkryje kłamstwa Kasi?! Odkryje szantaż Anki i pieniądze za dziecko?  - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1909 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1909 odcinku "M jak miłość" Mariusz będzie naprawdę blisko przyciśnięcia Kasi i poznania całej prawdy o dziecku. Architekt myśli, że ukochana urodzi jego córkę, ale lekarka doskonale wie, że ojcem dziecka jest Jakub. Co ciekawe, z biegiem czasu wciąż widać więź między lekarką a detektywem. Mariusz staje się za to mocno stanowczy, wręcz natarczywy i bardzo niecierpliwy.

Kolejne wybuchy zazdrości Mariusza pod płaszczykiem troski

Chociaż Sanocki niby nie robi nic złego, jego stanowczy ton, naciski i inwigilacja Kasi dają do myślenia... W 1909 odcinku "M jak miłość" architekt pozna część prawny o kłopotach finansowych partnerki.

- A teraz opowiadaj...Cco się tu działo pod moją nieobecność! Przez telefon byłaś niezbyt rozmowna, a ja chcę wiedzieć o tobie wszystko: co robiłaś, z kim się spotykałaś... No więc? Kochanie, przecież wiesz, że jesteś dla mnie najważniejsza... Ty i nasze dziecko… - powie architekt po powrocie do domu. Zobaczy jednak, że ukochana nadal nie jest zbytnio rozmowna. - Przed wyjazdem usłyszałem, jak rozmawiasz z kimś o pieniądzach… Wydawałaś się zdenerwowana, przestraszona… Usłyszałem to przypadkowo, nie chciałem cię o to pytać od razu – liczyłem, że sama mi powiesz…

- Chodziło o… pieniądze dla mojej siostry…. - na szybko zmyśli Kasia.

- Dla Justyny?

- Tak… To z nią wtedy rozmawiałam…

- Mówiłaś, że nie masz z Justyną żadnego kontaktu…

Kłamstwa Kasi wyjdą na jaw?

Lekarka zacznie zrzucać szantaże na Justynę (Magdalena Wieczorek). Nie przyzna się, że chodzi o Ankę i sfałszowane DNA.

- Przepraszam, wiem, to strasznie skomplikowane… Justyna… ona dzwoni do mnie tylko, kiedy czegoś potrzebuje. Wysłałam jej już trochę pieniędzy, a Jakub… pomógł mi to załatwić tak, żeby mnie nie namierzyli.

- To dlatego się z nim kontaktowałaś?

- Tylko dlatego… - skłamie Kasia. Póki co jej sekret nie wyjdzie na jaw, ale to raczej nie potrwa w nieskończoność. Mariusz już wie, że Kasia coś ukrywa.