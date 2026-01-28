M jak miłość, odcinek 1909: Toksyczny Mariusz skontroluje Kasię po powrocie z zagranicy. Urządzi jej przesłuchanie – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1909 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W „M jak miłość” toksycznie zazdrosny o Kasię, Mariusz posuwa się już do jej śledzenia. Tak wytropił jej spotkanie z szantażującą ją Anną. Kasia za to nie waha się, gdy ma go okłamać. Ale przecież ich relacja od początku była oparta na zdradzie, kłamstwie i oszustwie.

Kasia zacznie tracić grunt pod nogami w 1909. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1909. odcinku serialu „M jak miłość” szantażowana Kasia zdecyduje się ponownie poprosić Anetę o pieniądze. A ona tym razem zacznie drążyć:

- Czy to prawda, że pożyczyłaś też pieniądze od Wilczyńskiego?... Kaśka, o co chodzi? Przecież widzę, jak się miotasz… Ktoś cię szantażuje, czy co?

- Nie, ja… po prostu podjęłam pewną złą decyzję, ale… to osobista sprawa i naprawdę niewiele brakuje i będę miała wszystko pod kontrolą! – zapewni ją Kasia.

Kłamstwa Kasi w 1909. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1909. odcinku serialu „M jak miłość” Mariusz wróci z zagranicy. Przebiegły i zaborczy, postanowi ją od razu skontrolować:

- A teraz opowiadaj: co się tu działo pod moją nieobecność! Przez telefon byłaś niezbyt rozmowna, a ja chcę wiedzieć o tobie wszystko: co robiłaś, z kim się spotykałaś... No więc? Kochanie, przecież wiesz, że jesteś dla mnie najważniejsza... Ty i nasze dziecko… Przed wyjazdem usłyszałem, jak rozmawiasz z kimś o pieniądzach… Wydawałaś się zdenerwowana, przestraszona… Usłyszałem to przypadkowo, nie chciałem cię o to pytać od razu – liczyłem, że sama mi powiesz…

- Chodziło o… pieniądze dla mojej siostry… - zacznie dukać Kasia.

- Dla Justyny?

- Tak… To z nią wtedy rozmawiałam…

- Mówiłaś, że nie masz z Justyną żadnego kontaktu…

- Przepraszam, wiem, to strasznie skomplikowane… Justyna… ona dzwoni do mnie tylko, kiedy czegoś potrzebuje. Wysłałam jej już trochę pieniędzy, a Jakub… pomógł mi to załatwić tak, żeby mnie nie namierzyli – Kasia będzie kłamać jak z nut.

- To dlatego się z nim kontaktowałaś?

- Tylko dlatego…