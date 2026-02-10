M jak miłość, odcinek 1909: Iza uratuje Marcina nad jeziorem! Zawali sprawy z Kamą, ale była żona szybko go z tego wyplącze - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1909 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Iza w 1909 odcinku "M jak miłość" uratuje wypad Marcina nad jezioro. Chociaż nie zabierze się z byłym mężem i jego obecną żoną, jeszcze przed wyjazdem spotka się z Chodakowskim. To czułe spotkanie byłych małżonków pokaże, że Chodakowski wciąż w pewien sposób troszczy się o Izę. Nic dziwnego, skoro łączy ich Maja (Laura Jankowska) oraz Szymek (Staś Szczypiński).

Marcin zaliczy wpadkę przed Kamą i bliskimi

Chodakowski w 1909 odcinku "M jak miłość" skupi się, by prawda o niebezpiecznej akcji w pracy nie wyszła na jaw. Ukryje rany, ból ciała i kłopoty, byle nie martwić żony. W zawiązku z całym zamieszaniem Marcin spostrzeże, że zawalił z kupnem produktów nad jezioro.

- Właśnie problem jest... Ja zupełnie zapomniałem o tych zakupach... - przyzna się Marcin, który nadal zrobi dobrą minę do złej gry i nie wyjawi Kamie, że nie mógł skupić się na rodzinnych obowiązkach, ponieważ miał bardzo duże problemy w pracy.

- Nie, no...

- Olek, a ty? Nie mów, że ty też zapomniałeś o tych zakupach... - zapyta Aneta (Ilona Janyst) męża.

- Ale nie było nic mówione - od razu uzna ordynator. I tak oto cała rodzina zostanie bez prowiantu.

- Co my teraz zrobimy? O tej porze nic nie kupimy! - powie pełna obaw Kama.

Iza uratuje pobyt Marcina i Kamy nad jeziorem

Na szczęście w tym samym czasie Szymek wyjdzie z namiotu z torbą, którą wcześniej Marcin dostanie od Izy. Była żona przyrządzi jedzenie, o których Chodakowski także zapomni.

- A co to jest? - zapyta Olek patrząc na torbę.

- Prowiant od mamy - powie Szymek.

- O, to jesteśmy uratowani! - stwierdzi lekarz, a wszyscy nad jeziorem wręcz rzucą się na torbę od Izy.

To jednak nie koniec, bo jeszcze tego samego dnia w 1909 odcinku "M jak miłość" Kama z Marcinem odbędą poważną kłótnie. Ślązaczka w końcu spostrzeże, że mąż jest cały w ranach. Zrobi aferę o jego pracę.