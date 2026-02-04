M jak miłość, odcinek 1908: Paweł nie zabierze Antosia na grób Franki po pogrzebie. Nie wejdzie z nim nawet na cmentarz, gdzie ją pochwał - ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz.20.55 w TVP2

Nie jest tajemnicą, że w 1908 odcinku "M jak miłość" będzie już po pogrzebie Franki, więc widzowie nie zobaczą ostatniego pożegnania Zduńskiej, która zmarła nagle wskutek pęknięcia tętniaka aorty. Jej serce zatrzymało się podczas operacji, lekarze nie zdołali jej uratować.

Miesiąc po śmierci Franki do pogrążonego w żałobie Pawła wciąż nie będzie docierało, że Franka nie żyje... Nie przestanie myśleć o żonie, czuć jej obecność blisko siebie, przez co znajdzie się na skraju psychicznego załamania. Ból po odejściu ukochanej będzie tak dojmujący, że nie znajdzie w sobie dość siły, by nawet iść na cmentarz na grób Franki. Zrobi to dopiero po upływie miesiąca.

Zobacz też: M jak miłość, odcinek 1908: Nie będzie pogrzebu Franki. Dopiero miesiąc po śmierci Paweł pójdzie na grób żony - ZDJĘCIA

To dlatego w 1908 odcinku "M jak miłość" Paweł nie weźmie Antosia na grób Franki

Ale zanim Paweł w 1908 odcinku "M jak miłość" stanie przy grobie Franki na cmentarzu w Warszawie, podjedzie pod cmentarną bramę i nie zdoła wysiąść z samochodu. Przyjedzie tam razem z Antosiem i już sięgnie po znicz, żeby postawić go na grobie żony, kiedy nagle zabraknie mu odwagi. Jakby wiedział, że gdy spojrzy na czarno-białe zdjęcie ukochanej nie będzie już odwrotu, nie będzie mógł dłużej wypierać tego,że ona zmarła.

Wzruszająca wizyta Pawła przy grobie Franki miesiąc po pogrzebie w 1908 odcinku "M jak miłość"

Chociaż Zduński nie zabierze Antosia na grób Franki, to jednak w 1908 odcinku "M jak miłość" sam odwiedzi żonę. - Cześć kochanie... - powie do nieżyjącej Franki ze łzami w oczach spoglądając na wiązanki kwiatów i jej roześmianą twarz na żałobnej fotografii, która stała także na trumnie podczas pogrzebu.

Gdzie jest grób Franki z "M jak miłość"? Na którym cmentarzu Paweł pochował żonę?

Grób Franki, który widzowie zobaczą w 1908 odcinku "M jak miłość" będzie na jednym z cmentarzy w Warszawie. Nie w Grabinie, gdzie na cmentarzu parafialnym pochowani zostali m.in. Lucjan Mostowiak (śp. Witold Pyrkosz) i Hanka Mostowiak (Małgorzata Kożuchowska). To jednak fikcyjny grób Franki, bo tak naprawdę ten nagrobek nie istnieje. Zduńska nie została tam pochowana! Sceny, w których Paweł pójdzie na grób żony były kręcone na cmentarzu w Józefowie.

M jak miłość odcinek 1908 ZWIASTUN. Nie będzie pogrzebu Franki. Desperacki krok Pawła po śmierci żony Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

M jak miłość. Paweł obejrzy ostatnie filmiki Franki! Dowie się o drugim dziecku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.