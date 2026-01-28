M jak miłość, odcinek 1908: Magda jako jedyna przewidzi koszmarne załamanie Pawła. Budzyńska wie, że Zduński coś ukryje - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1908 odcinku "M jak miłość" Magda będzie jedną z tych osób, które zmrozi dziwnie spokojne zachowanie Pawła. Zduński po śmierci Franki spróbuje opanować emocje, stanie na wysokości zadania, zajmie się Antosiem (Mark Myronenko) i poświęci się obowiązkom. To jednak dobra mina do złej gry, co zauważy wieloletnia przyjaciółka...

Magda w 1908 odcinku "M jak miłość" rozgryzie Pawła

Chociaż Magda z Pawłem lata temu tworzyli związek, od długiego czasu łączy ich szczera przyjaźń bez podtekstów. To właśnie Budzyńska bardzo dobrze zna zawzięty, wybuchowy charakter Zduńskiego. Już w 1908 odcinku "M jak miłość" z dużą podejrzliwością spojrzy na dziwnie spokojne zachowanie mężczyzny. Przecież Paweł straci najukochańszą żonę, zostanie sam z małym synkiem, a całe jego życie rozpadnie się w pył. Początkowo jednak Zduński spróbuje zachować spokój... Do czasu!

- Dobrze go znam… i to jest tylko pozorny spokój. Wewnątrz się w nim kotłuje… i dlatego tak bardzo się o niego boję! - powie wprost Magda.

Magda przewidzi wybuch Pawła w 1908 odcinku "M jak miłość"

Budzyńska się nie pomyli. Kiedy Kinga (Katarzyna Cichopek) przekaże Pawłowi nagrania zmarłej żony, to tak mocno uderzy w Zduńskiego, że wpadnie w szał. Nagle emocje wybuchną z podwójną siłą. Wściekły, rozżalony i poturbowany przez los Paweł wybuchnie.

Mało tego, po kilku godzinach Mostowiakowie odkryją, że ktoś zdemolował i podpalił działkę, na której Franka z Pawłem zaczęli budować dom… Nie trudno się domyślić, że to właśnie sam właściciel wpadł w szał i zniszczył wszystko, co kojarzy mu się z dawnym życiem. Zdradzamy, że szokujące zachowanie Pawła w 1908 odcinku "M jak miłość" to dopiero początek. Magda trafnie przewidzi, że z przyjacielem źle się dzieje. Potem nastąpi zniknięcie Pawła... Zduński zostawi syna pod opieką Mostowiaków i wyjedzie.