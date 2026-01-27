M jak miłość, odcinek 1905: Mateusz z Majką i Jankiem zniszczą życie Ewelinie?! To będzie duży błąd - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1905 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Po rozstaniu Majki z Tomkiem (Chris Cugowski) i chaosie, jaki temu będzie towarzyszył, dziewczyna razem z Mateuszem spróbuje skupić się na czymś innym. Gdy Janek opowie im o swoim bracie Michale i jego zerwanej relacji z Eweliną, cała trójka uzna, że warto spróbować ich pogodzić.

Mateusz z przyjaciółmi na tropie byłej ukochanej Michała

Problem w tym, że Michał od dawna nie ma kontaktu z byłą narzeczoną, choć oboje wciąż o sobie myślą. To wystarczy, by Mateusz, Majka i Janek doszli do wniosku, że ich ingerencja może wszystko naprawić. W 1905 odcinku „M jak miłość” Janek i Majka specjalnie pojawią się w bibliotece, w której pracuje Ewelina. Dziewczyna nie zorientuje się, że przypadkowe spotkanie zostało zaplanowane. Zauroczona Majką, zacznie zwierzać się jej z przeszłości i miłosnych wrażeń.

Ewelina opowie o wielkiej miłości, jaką był dla niej Michał, o wspólnych planach i uczuciu, które wcale nie wygasło. Nie będzie miała pojęcia, że rozmawia z osobą, która doskonale wie, o czym mowa.

Miny zrzedną, gdy padnie prawda

Z każdą kolejną minutą Majka i Janek zaczną rozumieć, że przekroczyli granicę. Gdy między Jankiem a Eweliną dojdzie do gwałtownej wymiany pretensji, atmosfera stanie się nie do zniesienia. Po wszystkim młodzi wrócą do samochodu w fatalnych nastrojach.

– Się porobiło, co… – rzuci Janek, nie kryjąc rozczarowania.

– To był błąd – przyzna Majka. – Ona sobie wszystko poukładała, a my teraz wywróciliśmy jej życie do góry nogami… Tomek miał rację.

– Ale to ja mówiłem – przypomni gorzko Mateusz, ale zostanie zignorowany.

W 1905 odcinku „M jak miłość” stanie się jasne, że dobre intencje nie zawsze prowadzą do dobrych skutków. Mateusz, Majka i Janek będą musieli zmierzyć się z myślą, że zamiast pomóc, tylko rozdrapali stare rany.

Czy Ewelina po tym spotkaniu będzie jeszcze w stanie spojrzeć na Michała bez bólu? A może to właśnie ta bolesna ingerencja uruchomi lawinę wydarzeń, których nikt z nich nie przewidział?