M jak miłość, odcinek 1905: Tak Artur zareaguje na wieść, że Agnes jest jego córką! Nie pozwoli Marysi odejść - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1905 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1905 odcinku „M jak miłość” Agnes wróci do Grabiny, ale tylko po to, aby się pożegnać. Rotke postanowi wylecieć do USA już na stałe, licząc na to, że tam Martin (Paweł Izdebski) już jej nie znajdzie i w końcu da jej spokój. A przy okazji i Rogowskim i Mostowiakom, których także narazi.

Ale nim do tego dojdzie, to Niemka zechce zobaczyć ich po raz ostatni i w końcu zdradzić im swój największy sekret. Oczywiście, w 1905 odcinku „M jak miłość” Artur ogromnie ucieszy się z przyjazdu Agnes i od razu zaprosi ją do środka, aby mogli na spokojnie porozmawiać.

- Agnes. Proszę, proszę miłą niespodzianka - ucieszy się na jej widok Artur.

- Przejechałam się pożegnać. Za kilka dni wylatuję do Stanów i myślę, że już raczej tutaj nie wrócę. Dlatego musimy porozmawiać... O czymś bardzo ważnym - wyzna Agnes.

Agnes wreszcie powie Arturowi, że jest jego córką w 1905 odcinku „M jak miłość”!

Chwilę później w 1905 odcinku „M jak miłość” Agnes i Artur zasiądą do stołu, gdzie z wodą dołączy do nich także i Marysia. I wtedy Rotke otworzy się przed nimi i w końcu wyzna, że jest córką Artura, gdyż uzna, że przed jej wyjazdem Rogowski powinien poznać prawdę. Mimo iż niczego w zamian nie będzie od niego oczekiwać!

- Długo o tym myślałam i nie chcę burzyć waszego spokoju. Ja niczego nie chcę i niczego nie oczekuję. Ale teraz, skoro już wyjeżdżam raczej na zawsze do Stanów, to uznałam... Po śmierci mamy, znalazłam jej listy. I tak się dowiedziałam, że jestem twoją córką - przyzna Rotke.

W tym momencie w 1905 odcinku „M jak miłość” Rogowscy aż zaniemówią, a Artur gorzko przełknie ślinę. Aż w końcu, gdy pierwszy szok minie, to otwarcie przyzna, że sam także się tego domyślał. A teraz to stało się faktem.

- Myślałem o tym. Zastanawiałam się, czy to możliwe, że... - zacznie tłumaczyć jej się Artur, po czym ją zapyta - Dlaczego mi nie powiedziała? Nie zostawiłbym was...

Poruszony Rogowski zatrzyma Marysię w 1905 odcinku „M jak miłość”!

Wtedy w 1905 odcinku „M jak miłość” to Marysia uzna, że powinna się ulotnić i zostawić ich samych, aby na spokojnie sobie o tym porozmawiali. Ale Artur ją zatrzyma, gdyż zda sobie sprawę, że to odkrycie wpłynie nie tylko na niego, ją i jego córkę, ale także całą ich rodzinę.

- To chyba ja teraz powinnam was zostawić - stwierdzi Marysia.

- Zostań, proszę. To dotyczy nas wszystkich. Całej naszej rodziny - uzna Rogowski, któremu aż zaczną lecieć z oczu łzy.

Ale nie tylko jemu, gdyż całą ta sytuacja w 1905 odcinku „M jak miłość” mocno poruszy też i samą Agnes, której także zeszklą się oczy. A słowa Artura sprawią, że i jej zabraknie języka w gębie!