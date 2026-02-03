M jak miłość, odcinek 1907: Ostatnie chwile Franki i Pawła razem. Śmierć rozdzieli Zduńskich na zawsze - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1907 ŚMIERĆ FRANKI - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Ostatnie chwile Franki i Pawła przed śmiercią w 1907 odcinku "M jak miłość" to będzie prawdziwy wyciskacz łez! Nic dziwnego, przecież dopiero co odetchnęli z ulgą, że po makabrycznym wypadu w Grabinie, dramatycznej walce o życie Franki wszystko co najgorsze jest już za nami. Okazało się jednak, że wskutek wypadku i operacji, którą Franka przeszła trzy miesiące temu powstał tętniak aorty, który w każdej chwili może ją zabić...

Nie przegap: M jak miłość. Dominika Kachlik odeszła z serialu i pokazała jak wyglądało jej pożegnanie z Franką - WIDEO

Ostatnia wola Franki w 1907 odcinku "M jak miłość"

Wydarzenia, które rozegrają się w szpitalu przed operacją Franki w 1907 odcinku "M jak miłość" będą ją coraz bardziej zbliżały do śmierci. To dlatego przekaże Kindze (Katarzyna Cichopek) tablet z filmikami dla Pawła, w których pożegna się z mężem i przekaże mu ostatnią wolą. Dlatego także podczas odwiedzin Marysi (Małgorzata Pieńkowska) przypomni teściowej o obietnicy, którą jej kiedyś złożyła, że w razie czego zajmie się Antosiem i wychowa jej syna jak zastępcza matka.

Kilka godzin przed śmiercią Franki w 1907 odcinku "M jak miłość" Paweł przyjedzie do ukochanej, aby podtrzymać ją na duchu, zapewnić, że wszystko będzie dobrze, że już nic złego jej nie spotka. Zduński do końca będzie się łudził, że Franka przeżyje.

M jak miłość. Ostatnie chwile Franki i Pawła razem przed śmiercią Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

- Muszę ci coś powiedzieć. Niezależnie od wszystkiego zawsze będę cię kochać. Jesteś najważniejszym mężczyzną w moim życiu, moją jedyną miłością... - wyzna Franka wtulając się w Pawła i wiedząc, że to może być ich pożegnanie. - Ty moją też - zapewni Paweł. - Musimy po prostu przetrwać ten dzień. Jutro będzie po wszystkim. A za kilka dni wyjdziesz ze szpitala i będziemy czekać na ciebie z Antkiem... - Mam prośbę, wpadniesz do mnie wieczorem, prawda? Przywieź młodego - zwróci się do męża.

Franka przed śmiercią przytuli syna w 1907 odcinku "M jak miłość"

Na szczęście zanim w 1907 odcinku "M jak miłość" Franka umrze, zdąży jeszcze przytulić Antosia, ostatni raz pocałować Pawła. I choć Zduński zapewni wystraszoną żonę, że wszystko, co najlepsze, jeszcze przed nimi, nie będzie wiedział, że okrutny los odbierze mu Frankę.