M jak miłość, odcinek 1907: Franka przed śmiercią okłamie Pawła. Nie domyśli się, że widzi ją ostatni raz - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1907 ŚMIERĆ FRANKI - wtorek, 3.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Śmierć Franki w 1907 odcinku "M jak miłość" poprzedzą wzruszające wydarzenia, które nieuchronnie będą przybliżały żonę Pawła do końca. Podczas wizyty męża w szpitalu Franka postara się ukryć przed nim swój strach, ale mimo każde wyznanie, które padnie z jej ust zabrzmi jak pożegnanie.

- Niezależnie od wszystkiego zawsze będę cię kochać. Jesteś najważniejszym mężczyzną w moim życiu, moją jedyną miłością...

- Ty moją też - zapewni Paweł. - Musimy po prostu przetrwać ten dzień. Jutro będzie po wszystkim. A za kilka dni wyjdziesz ze szpitala i będziemy czekać na ciebie z Antkiem...

- Mam prośbę, wpadniesz do mnie wieczorem, prawda? Przywieź młodego - zwróci się do ukochanego.

Kłamstwo Franki przed śmiercią w 1907 odcinku "M jak miłość"

Wieczorem w 1907 odcinku "M jak miłość" Paweł przyjedzie do Franki do szpitala z Antosiem, żeby mogła ostatni raz przytulić ich synka. Synową odwiedzi także Marysia (Małgorzata Pieńkowska), którą już kiedyś Franka prosiła, aby w razie jej śmierci zajęła się Antkiem, zastąpiła mu matkę. Tuż przed rozstaniem z żoną, Paweł nagle wyczuje, że coś jest nie tak, że ukochana nie jest z nim szczera.

- Jak się czujesz?

- Dobrze... Po prostu źle spałam... - okłamie Pawła Franka, przeczuwając, że śmierć jest coraz bliżej.

- Do jutra... - powie Zduński, nie wiedząc, że już nigdy więcej nie zobaczy żony żywej.

Ostatnia wola Franki w 1907 odcinku "M jak miłość". Przypomni Marysi, co jej obiecała

A kiedy Paweł zabierze Antosia, Marysia w 1907 odcinku "M jak miłość" jeszcze raz usłyszy ostatnią wolę Franki.

- Pamiętasz, co mi obiecałaś mamo? - zwróci się do teściowej. - Jutro już będzie po wszystkim, zobaczysz... Trzymaj się kochanie - odpowie Rogowska, która już w nocy będzie miała sen z Franką, jak przekazuje jej Antosia pod opieką.

Tak umrze Franka w 1907 odcinku "M jak miłość" podczas operacji

Po wyjściu Pawła stan Franki nagle się pogorszy i w 1907 odcinku "M jak miłość" dojdzie do niej do pęknięcia tętniaka aorty. Mimo że Zduńska bardzo szybko trafi na stół operacyjny, to umrze podczas operacji. Gdy Paweł wróci później do żony już jej nie zobaczy w szpitalnym łóżku. Dowie się o pęknięciu tętniaka i od razu stanie pod drzwiami bloku operacyjnego, czekając na wieści o France. Niestety lekarz przekaże Pawłowi, że mimo starań Franki nie udało się uratować...