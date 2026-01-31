M jak miłość, odcinek 1908: Paweł nocą odda Antosia i zniknie. Po śmierci Franki nie zostanie w Grabinie - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1908 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Choć po śmierci Franki Paweł będzie próbował funkcjonować normalnie, zajmować się Antosiem i udawać, że panuje nad emocjami, Marysia i inni bliscy szybko zauważą, że to tylko gra pozorów. Prawdziwy dramat zacznie się w chwili, gdy Kinga (Katarzyna Cichopek) przekaże Pawłowi nagrania, które Franka przygotuje dla niego tuż przed śmiercią. Te filmiki całkowicie rozbiją Zduńskiego od środka.

Paweł w środku nocy odda syna Marysi w 1908 odcinku "M jak miłość"

W 1908 odcinku „M jak miłość” Paweł nie poradzi sobie z bólem. Emocje eksplodują, a jego zachowanie stanie się coraz bardziej niepokojące. Wkrótce Mostowiakowie odkryją, że działka w Grabinie, na której Franka i Paweł zaczęli budować dom, została zdemolowana i częściowo spalona. Wszystko wskazywać będzie na to, że to właśnie Paweł w napadzie rozpaczy zniszczy miejsce, które miało być symbolem ich wspólnej przyszłości. Kulminacja dramatu nastąpi nocą. Paweł przyjedzie do Grabiny z Antosiem i stanie twarzą w twarz z Marysią. Wtedy padną słowa, które nie pozostawią jej żadnych złudzeń:

– Mamo, proszę… zaopiekuj się nim… – powie Paweł, ledwo panując nad sobą. – Muszę wyjechać, muszę stąd uciec… bo inaczej zwariuję. I nie proś mnie, nie próbuj mnie zatrzymać…

Marysia pożegna Pawła w 1908 odcinku "M jak miłość". Zniknie na zawsze?

Marysia zrozumie, że jej syn jest na granicy wytrzymałości. Choć serce będzie jej pękać, nie spróbuje go zatrzymać. Skupi się na Antosiu, który po śmierci matki i zniknięciu ojca będzie potrzebował stabilizacji bardziej niż kiedykolwiek. W 1908 odcinku „M jak miłość” Rogowska przejmie opiekę nad wnukiem, spełniając tym samym ostatnią wolę Franki.

Paweł tej samej nocy opuści Grabinę i zniknie, zostawiając Marysię z Antosiem i ogromnym lękiem o to, co stanie się z nim dalej. Dla Rogowskiej rozpocznie się nowy, trudny rozdział, czyli walka o bezpieczeństwo dziecka i próba poradzenia sobie z faktem, że jej syn całkowicie się rozsypał po śmierci żony.

