Barwy szczęścia, odcinek 3312: Przebłysk śledczej intuicji Kodura. Wezwie Czesława, a on pokaże ranę, którą zadała mu Agnieszka

„Barwy szczęścia" odcinek 3312 - poniedziałek, 09.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3312. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kodur zatrzyma Agnieszkę po tym, jak Celina (Orina Krajewska) oznajmi mu, że podejrzana już się zorientowała, że jest obserwowana i prawdopodobnie będzie chciała uciec, a Łukasza (Michał Rolnicki) zostawić na śmierć w miejscu, gdzie go przetrzymuje. Zarzeczna będzie w komisariacie utrzymywać, że o niczym nie wie, wygłaszając patetycznie:

- Nikomu nie zależy bardziej na tym, żeby się znalazł, niż mnie, bo ja, proszę pana, go kocham!

Marcin oznajmi jej, że prokurator złoży wniosek o jej tymczasowe aresztowanie, a Sadowski umrze, jeżeli ona nie wskaże miejsca, gdzie go trzyma. Wtedy Zarzeczna rozpłacze się i oskarży go o dręczenie. Potem będzie usiłowała rzucić złe światło na Celinę:

- To ona miała motyw i możliwości. Nigdy nie potrafiła się pogodzić z tym, że Łukasz wybrał mnie. Robiła wszystko, żeby nas rozdzielić. Ciągle go nękała. Wydzwaniała... Udawała, że ma jakieś zlecenia. Krążyła wokół niego. A kiedy się zorientowała, że to nie działa, posunęła się dalej.

W 3312 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Czesław pokaże rany zadane przez Agnieszkę

W 3312. odcinku serialu „Barwy szczęścia" komisarz Kodur dozna nagle dedukcyjnego olśnienia i zaprosi na komisariat Czesława, by wypytać go o Agnieszkę i dowiedzieć się, czy rzeczywiście byłaby zdolna skrzywdzić Łukasza. Jej ojciec nie pozostawi żadnych wątpliwości. Stwierdzi nawet, że się tego spodziewał - że ona w końcu przekroczy granicę. I najważniejsze – powie, że swojej córki boi się już od dawna.

- Ona lubi mieć kontrolę. Od dziecka taka była. Wszystko zawsze musiało być tak, jak ona chce. U niej w domu działy się złe rzeczy. Mąż w końcu nie wytrzymał, odszedł. Pamiątka po wymianie opinii z córką – i tu na dowód swoich wywodów pokaże Marcinowi dużą bliznę na przedramieniu, dodając, że nie raz go zraniła.

Czesław zostanie u Kasi w 3313 odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3313. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kasia (Katarzyna Glinka) poprosi ojca, by pomieszkał z nią i Ksawerym (Bartosz Gruchot). Nie będzie chciała, by po tym, co przeszedł z Agnieszką, został sam we Włocławku.

