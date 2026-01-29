Barwy szczęścia, odcinek 3314: Zatrzymana Agnieszka oskarży policję o dręczenie. Nie pomoże Kasi - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3314 - środa, 11.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3314. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina (Orina Krajewska) pokaże Kodurowi miejsce, do którego dotarła śledząc Agnieszkę, zanim zorientowała się, że ktoś za nią jedzie.

- Bez wody, bez jedzenia... Musimy go znaleźć. To jest nasz punkt wyjścia do poszukiwań – stwierdzi Brońska.

Marcin zarządzi przeczesanie terenu. A Kasia uprzytomni sobie, że skoro zatrzymana przez Kodura Agnieszka przebywa w komisariacie i uparcie utrzymuje, że nie ma pojęcia o tym, gdzie może podziewać się Łukasz, to w tej chwili on jest sam i zdany na siebie. I jeżeli udało mu się przeżyć, to potrzebuje pomocy. Powie Kodurowi, że chciałaby z nią porozmawiać. Komisarz zdecyduje, że teraz trzeba wykorzystać każdą szansę, by go uratować.

Kłamstwa i oskarżenia Agnieszki w 3314. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3314. odcinku serialu „Barwy szczęścia” widok Kasi kompletnie zaskoczy Agnieszkę.

- Co to za prowokacja? Nie chcę w tym uczestniczyć – powie ostro porywaczka.

- To nie jest prowokacja, tylko widzenie, o które prosiła pani siostra – oznajmi jej Kodur.

Kasia poprosi ją, by pomogła, jeżeli tylko może, ale siostra okłamie ją bez mrugnięcia okiem:

- Nie potrafię ci pomóc. I wyobraź sobie, że też chcę, żeby Łukasz się odnalazł.

- Zrób to dla Ksawcia. Przecież też jesteś matką… Gdzie go przetrzymujesz? – zapyta Górka, płacząc.

- Przysięgam, nie mam nic wspólnego z zaginięciem Łukasza. Dlaczego mnie dręczycie? – Agnieszka oskarży policjantów.

W chwili, kiedy Agnieszka będzie wykłócać się z policjantami, jej ofiara wydostanie się z piwnicy, ale będzie zbyt słaba, by iść dalej. Straci przytomność.

Koszmar powróci w 3317. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Po wyjściu ze szpitala w 3317. odcinku serialu „Barwy szczęścia” – do którego trafi dzięki Celinie - Łukasz powróci do willi, w której więziła go Agnieszka. Będzie chciał stawić czoło swoim traumatycznym doświadczeniom, by nim nie zawładnęły.