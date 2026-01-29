Barwy szczęścia, odcinek 3306: Józefina pozwoli Małgorzacie się zrehabilitować. To ona zastąpi jej lekarza – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3306 - piątek, 30.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia" Małgorzata nie zapomniała o Józefinie w czasie jej pobytu w szpitalu, dokąd karetka zawiozła ją prosto z sali sądowej. Tam Andrzej upokorzył ją w swoich zeznaniach i doprowadził do zawału serca. Dżo został założony stent, a Zwoleńska przekazała jej pozdrowienia od Emilki (Jessica Frankiewicz). Przede wszystkim stwierdziła jednak, że najbardziej to ona czeka na jej powrót do domu.

Małgorzata ożywi Józefinę w 3306. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3306. odcinku serialu "Barwy szczęścia" po wyjściu Józefiny ze szpitala odwiedzi ją w domu Małgorzata. Nie zostawi jej, naprawdę będzie jej zależeć ns tym, by przyjaciółka w pełni stanęła na nogi. Zacznie jej proponować różnorakie zajęcia – garncarstwo, nordic walking, taniec, jogę…

- A może wrotki? – zaproponuje ironicznie Dżo, która wyśmieje wszystkie propozycje Zwoleńskiej.

- Może przesadziłam, ale dzięki temu ty się uśmiechnęłaś.

- Ja? – zapyta zdziwiona Rawiczowa.

- No tak, ty! Przed chwilą, widziałam. A skoro teraz się już śmiejesz, to będziesz się już długo śmiać.

- Małgosiu… Jak ja się cieszę, że jesteś…

- Kochana moja!

Małgorzacie uda się tchnąć w Józefinę życie. Będzie jej najlepszą rehabilitantką, a jednocześnie sama się zrehabilituje za to, że pchnęła ją w ramiona Andrzeja, co doprowadziło do jej największej tragedii.

Józefina się obwini – odcinek 3310 „Barw szczęścia"

W 3310. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina będzie się czuła winna, że to przez nią – jej relację z Andrzejem i jego oszustwa, a także chęć odwetu na nim, którą zaraził się Cezary – małżeństwo jej syna przechodzi wielki kryzys. Najgorsze będzie jednak to, że on zrezygnuje z odzyskania żony.