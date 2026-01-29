Barwy szczęścia, odcinek 3306: Józefina pozwoli Małgorzacie się zrehabilitować. To ona zastąpi jej lekarza – ZDJĘCIA

W 3306. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina (Elżbieta Jarosik) wyjdzie ze szpitala i wróci do domu Cezarego (Marcel Opaliński) i Natalii (Maria Dejmek). Fizycznie, po zawale poczuje się lepiej. Ale nie psychicznie… Okaże się jednak, że najlepszą terapeutką dla Dżo będzie nie wykwalifikowany specjalista, ale Małgorzata (Adrianna Biedrzyńska). To jej wizyta sprawi, że Rawiczowa naprawdę odżyje, a Zwoleńska poczuje ulgę, że między nimi – po aferze z Andrzejem (Leon Charewicz) – wszystko jest już w porządku.

„Barwy szczęścia" odcinek 3306 - piątek, 30.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia" Małgorzata nie zapomniała o Józefinie w czasie jej pobytu w szpitalu, dokąd karetka zawiozła ją prosto z sali sądowej. Tam Andrzej upokorzył ją w swoich zeznaniach i doprowadził do zawału serca. Dżo został założony stent, a Zwoleńska przekazała jej pozdrowienia od Emilki (Jessica Frankiewicz). Przede wszystkim stwierdziła jednak, że najbardziej to ona czeka na jej powrót do domu.

Małgorzata ożywi Józefinę w 3306. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3306. odcinku serialu "Barwy szczęścia" po wyjściu Józefiny ze szpitala odwiedzi ją w domu Małgorzata. Nie zostawi jej, naprawdę będzie jej zależeć ns tym, by przyjaciółka w pełni stanęła na nogi. Zacznie jej proponować różnorakie zajęcia – garncarstwo, nordic walking, taniec, jogę…

- A może wrotki? – zaproponuje ironicznie Dżo, która wyśmieje wszystkie propozycje Zwoleńskiej.

- Może przesadziłam, ale dzięki temu ty się uśmiechnęłaś.

- Ja? – zapyta zdziwiona Rawiczowa.

- No tak, ty! Przed chwilą, widziałam. A skoro teraz się już śmiejesz, to będziesz się już długo śmiać.

- Małgosiu… Jak ja się cieszę, że jesteś…

- Kochana moja!

Małgorzacie uda się tchnąć w Józefinę życie. Będzie jej najlepszą rehabilitantką, a jednocześnie sama się zrehabilituje za to, że pchnęła ją w ramiona Andrzeja, co doprowadziło do jej największej tragedii.

Józefina się obwini – odcinek 3310 „Barw szczęścia"

W 3310. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina będzie się czuła winna, że to przez nią – jej relację z Andrzejem i jego oszustwa, a także chęć odwetu na nim, którą zaraził się Cezary – małżeństwo jej syna przechodzi wielki kryzys. Najgorsze będzie jednak to, że on zrezygnuje z odzyskania żony.

