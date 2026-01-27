Barwy szczęścia, odcinek 3313: Czesław już nie wróci do Włocławka. Kasia zaopiekuje się ojcem zniszczonym przez Agnieszkę – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3313 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia" Czesław dawał już wcześniej subtelne sygnały, że z Agnieszką nie ma dobrych relacji. Ona sama wyrażała się o nim z dużą goryczą. Z drugiej strony, namawiała go do zbliżenia się do Basi (Sławomira Łozińska). Potem znowu była dla niego niemiła…

Kasia zauważyła dziwne zachowanie Czesława w „Barwach szczęścia"

W „Barwach szczęścia" Kasia zaproponowała Czesławowi, by po wyjeździe Ksawerego do Czarnogóry pojechali razem do Mariusza (Rafał Cieszyński) do Brzezin. Ojciec bardzo się ucieszył, ale na krótko, bo nagle zjawiła się Agnieszka, by „porwać” go do domku nad jeziorem. Wtedy Górka zauważyła, że Czesław chyba się boi swojej drugiej córki.

Kasia zaprosi Czesława do siebie na dłużej w 3313. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Kiedy dojdzie do dramatycznego porwania Łukasza (Michał Rolnicki) przez Agnieszkę, jego przetrzymywania, a potem odnalezienia, ledwo żywego, przez Celinę (Orina Krajewska), na jaw wyjdzie smutna prawda, o jakiej Czesław milczał przez lata. Córka znęcała się nad rodziną psychicznie i fizycznie. Dlatego w 3313. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kasia poprosi ojca, by już nie wracał do Włocławka, tylko pomieszkał wśród kochających go i szanujących osób. Zaproponuje mu zostanie z nią i Ksawerym. To świetny pomysł. Kilka miesięcy wcześniej Zarzeczny skarżył się Łukaszowi na samotność i chciał, by to on przeprowadził się do Włocławka...

- Prawdę mówiąc… spodziewałem się czegoś takiego.(...) Że ona coś zrobi, że przekroczy jakąś granicę… Ojcu bardzo trudno jest przyznać się do czegoś takiego, ale ja… już od dawna boję się swojej córki – powie Czesław w 3312. odcinku „Barw szczęścia” i w świetle tego, co się wydarzy oraz oferty Kasi te słowa będą się już tylko odnosić do przeszłości.