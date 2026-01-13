M jak miłość, odcinek 1906: Bohaterska akcja Pawła. To on uratuje Agnes z rąk uzbrojonego Martina – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1906 - poniedziałek, 02.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1906. odcinku „M jak miłość” Rogowscy wreszcie to usłyszą! Tak, Agnes jest córką Artura (Robert Moskwa). Słowa wypowiedziane na głos zabrzmią bardzo oficjalnie i potwierdzą tylko to, co rodzina przeczuwała od jakiegoś czasu. Bliscy dowiedzą się też, że zdecydowała się od nich uciec po tym, jak spostrzegła Martina na ulicy. Niestety, jej były chłopak przyjechał do Grabiny w konkretnym celu. Już następnego dnia ją zaatakuje!

Paweł uratuje Agnes w 1906. odcinku „M jak miłość”

W 1906. odcinku „M jak miłość” sytuacja będzie bardzo dramatyczna, bo Agnes będzie sama, a Martin będzie uzbrojony w nóż. Rzeczywiście przyjechał do Polski tylko po to, by ją zabić. Psychopata nigdy nie zaakceptował tego, że się rozstali i postanowił ukarać dziewczynę śmiercią za to, że nie chciała już z nim być! W ostatniej chwili nadejdzie ratunek. To będzie cud, że na szamoczących się ludzi zwróci uwagę wracający z działki Paweł! Rzuci się Agnes z pomocą, zdoła wyrwać Martinowi nóż i przygwoździ go do ziemi.

- Coś ci zrobił?! – zapyta ją Zduński.

- Nie... Nie wiem… - wciąż przerażona dziewczyna tylko te słowa będzie w stanie z siebie wykrztusić.

Wkrótce zjawi się policja i zapakuje groźnego napastnika do samochodu.

Prośba Artura w 1907. odcinku „M jak miłość”

Aresztowanie Martina zamknie pewien etap w życiu Agnes. W 1907. odcinku „M jak miłość” dziewczyna, która przez ostatnie tygodnie czuła się jak ścigana, w końcu będzie mogła spokojnie zasnąć. Minie poczucie zagrożenia i niemal obezwładniający strach. Nadal będzie zdecydowana, by emigrować do USA. Artur poczuje jednak, że nie chce się z nią rozstawać. Nie teraz, kiedy to, że jest jego córką, stało się oficjalnym faktem. Poprosi ją, by została w Grabinie. Z nim i swoją nową rodziną.