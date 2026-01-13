M jak miłość, odcinek 1903: To on wypełni pustkę w życiu Magdy po pożegnaniu z Nadią. Budzyński sprowadzi kolejne dziecko - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1903 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Pożegnanie Magdy z Nadią w 1903 odcinku "M jak miłość" będzie nieuniknione! Bo kiedy Dima i Julia wezmą ślub, zaskoczą Budzyńskich i pozostałych przyjaciół zaproszeniem do urzędu na ceremonię, stanie się jasne, że lada moment rodzina wyjedzie na stałe do Ukrainy, że zamieszka we Lwowie, gdzie lekarz ortopeda dostanie posadę ordynatora w miejscowym szpitalu.

Pożegnalny prezent Magdy dla Nadii w 1903 odcinku "M jak miłość"

Podczas przyjęcia weselnego w bistro w 1903 odcinku "M jak miłość" Magda wręczy Nadii pożegnalny prezent - łańcuszek z serduszkiem, żeby dziewczynka zawsze pamiętała o cioci z Polski, która kocha ją jakby była jej prawdziwą mamą. Widząc jak bardzo Nadia jest szczęśliwa z powodu ślubu Dimy i Julii, jak cieszy się, że ukochana ojca wkrótce urodzi dziecko i będzie miała siostrę lub brata, Magda odetchnie z ulgą. Pogodzi się z tym, że straci przybraną córkę na zawsze.

Nie przegap: M jak miłość, odcinek 1903: Skromny ślub Julii i Dimy. Pobiorą się, a potem pożegnają i wyjadą na zawsze z Polski - ZDJĘCIA

Kolejne dziecko u Budzyńskich w 1903 odcinku "M jak miłość"! Zajmie miejsce Nadii?

Ale Budzyński w 1903 odcinku "M jak miłość" nie przestanie się bać, że rozstanie z Nadią będzie dla Magdy zbyt bolesnym ciosem, że po wyjeździe dziewczynki z Dimą do Ukrainy, nie poradzi sobie z pustką, jaką poczuje w sercu. Właśnie dlatego zapobiegliwy Andrzej postanowi sprowadzić do ich rodziny kolejne dziecko. Chodzi o Maćka (Franciszek Przanowski), adoptowanego syna Magdy, który obecnie uczy się w Londynie, gdzie szykuje się do międzynarodowej matury w brytyjskim liceum.

Jeden telefon Budzyńskiego do Maćka wystarczy, by w 1903 odcinku "M jak miłość", by 19-latek zdecydował, że wróci do Polski na wakacje, że odwiedzi Magdę i ojczyma jeszcze tego lata.

Zobacz też: M jak miłość. Powrót Maćka do rodziny Budzyńskich? Dawno niewidziany syn Magdy ujawni, co się z nim dzieje! - ZDJĘCIA