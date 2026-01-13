M jak miłość, odcinek 1903: To on wypełni pustkę w życiu Magdy po pożegnaniu z Nadią. Budzyński sprowadzi kolejne dziecko - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-01-13 15:05

W 1903 odcinku "M jak miłość" Magda (Anna Mucha) na zawsze straci Nadię (Mira Fareniuk)! Pokochała ukraińską dziewczynkę jak własną córkę, ale w dniu ślubu Dimy (Michaił Pszeniczny) i Julii (Marta Chodorowska) będzie musiała się z nią pożegnać. Nic dziwnego, że Andrzej (Krystian Wieczorek) zacznie się bać, jak rozstanie z Nadią wpłynie na Magdę. By wypełnić pustkę w życiu żony Budzyński w 1903 odcinku "M jak miłość" sprowadzi do ich rodziny kolejne dziecko. Wykona tylko jeden telefon! Kto zastąpi Magdzie córkę? Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.

"M jak miłość" odcinek 1903 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Pożegnanie Magdy z Nadią w 1903 odcinku "M jak miłość" będzie nieuniknione! Bo kiedy Dima i Julia wezmą ślub, zaskoczą Budzyńskich i pozostałych przyjaciół zaproszeniem do urzędu na ceremonię, stanie się jasne, że lada moment rodzina wyjedzie na stałe do Ukrainy, że zamieszka we Lwowie, gdzie lekarz ortopeda dostanie posadę ordynatora w miejscowym szpitalu.  

Pożegnalny prezent Magdy dla Nadii w 1903 odcinku "M jak miłość"

Podczas przyjęcia weselnego w bistro w 1903 odcinku "M jak miłość" Magda wręczy Nadii pożegnalny prezent - łańcuszek z serduszkiem, żeby dziewczynka zawsze pamiętała o cioci z Polski, która kocha ją jakby była jej prawdziwą mamą. Widząc jak bardzo Nadia jest szczęśliwa z powodu ślubu Dimy i Julii, jak cieszy się, że ukochana ojca wkrótce urodzi dziecko i będzie miała siostrę lub brata, Magda odetchnie z ulgą. Pogodzi się z tym, że straci przybraną córkę na zawsze. 

Kolejne dziecko u Budzyńskich w 1903 odcinku "M jak miłość"! Zajmie miejsce Nadii?

Ale Budzyński w 1903 odcinku "M jak miłość" nie przestanie się bać, że rozstanie z Nadią będzie dla Magdy zbyt bolesnym ciosem, że po wyjeździe dziewczynki z Dimą do Ukrainy, nie poradzi sobie z pustką, jaką poczuje w sercu. Właśnie dlatego zapobiegliwy Andrzej postanowi sprowadzić do ich rodziny kolejne dziecko. Chodzi o Maćka (Franciszek Przanowski), adoptowanego syna Magdy, który obecnie uczy się w Londynie, gdzie szykuje się do międzynarodowej matury w brytyjskim liceum. 

Jeden telefon Budzyńskiego do Maćka wystarczy, by w 1903 odcinku "M jak miłość", by 19-latek zdecydował, że wróci do Polski na wakacje, że odwiedzi Magdę i ojczyma jeszcze tego lata. 

