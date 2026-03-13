M jak miłość, odcinek 1919: Aneta nie przemówi Kamie do rozumu. Weźmie stronę Marcina - WIDEO

Agnieszka Pyź
2026-03-13 15:34

W 1919 odcinku "M jak miłość" Kama (Michalina Sosna) poszuka wsparcia u Anety (Ilona Janyst) po tym, jak zażądała od Marcina (Mikołaj Roznerski), by rzucił pracę detektywa, bo inaczej od niego odejdzie! Ale szwagierka stanie po stronie Chodakowskiego. Uzna, że szantaż, do którego posunęła się Kama to najgorsze możliwe rozwiązanie, że będzie tego żałowała, jeśli mąż nie zgodzi się na jej warunki. Nawet Aneta nie przemówi Kamie do rozumu i w finale 1919 odcinka "M jak miłość" spełni swoją groźbę.

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kłopoty małżeńskie przytłoczą Kamę do tego stopnia, że w 1919 odcinku "M jak miłość" postanowi poradzić się Anety. Po powrocie ze Śląska zajrzy do kliniki, by zapytać o możliwość powrotu na stanowisko recepcjonistki na izbie przyjęć. Na razie Kama będzie musiała odłożyć na bok realizację marzenia o zostaniu fryzjerką.

Mimo że Marcin zrobi jej cudowną niespodziankę i skończy remont jej dawnego butiku z odzieżą vintage, w którym teraz chce otworzyć salon fryzjerki. Ale przecież bez odpowiednich kursów, zdanych egzaminów Kama nie może nawet myśleć o tym, żeby zostać profesjonalną stylistką fryzur. 

Kama w 1919 odcinku "M jak miłość" przyzna się Anecie, czego zażądała od Marcina 

- Ten strach, który mi towarzyszy, zniszczy najpierw mnie, a potem cały nasz związek - Kama w 1919 odcinku "M jak miłość" powie Anecie, że jej małżeństwo z Marcinem jest poważnie zagrożone. Zaraz potem przyzna się, że postawiła mężowi ultimatum - odejdzie od niego, jeśli nie rzuci pracy detektywa. 

Szantaż emocjonalny Kamy to jednak najgorsze wyjście, co Aneta wyraźnie podkreśli. Nie będzie owijała w bawełnę, że szwagierka tego pożałuje, że nie może zmuszać Marcina, by żył tak, jak ona tego chce. 

- Co ty zrobisz, jeżeli on się nie zgodzi na twoje warunki? - zapyta wprost Kamę, a ona potwierdzi, że rozstanie się z Marcinem na zawsze. 

M jak miłość. Kama odejdzie od Marcina. Nie spełni jej ultimatum

W "Kulisach serialu M jak miłość" Ilona Janyst i Michalina Sosna rzuciły nowe światło na kryzys małżeński Kamy i Marcina. Każda z aktorek ma inne spojrzenie na to, co się dzieje między Chodakowskimi i co jeszcze się wydarzy, kiedy Kama odejdzie od Marcina. 

- Rzeczywiście Marcin lubi trochę balansować na krawędzi niebezpieczeństwa. I czasami nie do końca myśli o konsekwencjach. A z drugiej strony, Kama doskonale wiedziała, jaką Marcin ma pracę, czym się zajmuje, więc to nie jest tak, że to powinno być zaskoczenie. Uważam, że stawianie ultimatum w sytuacji związkowej nigdy nie jest czymś dobrym - oceniła Ilona Janyst. 

- Kama sama jest pod ścianą i czuje, że to jest nie w porządku stawianie takiego ultimatum. Ale jest to silniejsze od niej - wyjaśniła zachowanie swojej bohaterki Michalina Sosna. 

