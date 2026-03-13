M jak miłość, odcinek 1919: Aneta nie przemówi Kamie do rozumu. Weźmie stronę Marcina - WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1919 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Kłopoty małżeńskie przytłoczą Kamę do tego stopnia, że w 1919 odcinku "M jak miłość" postanowi poradzić się Anety. Po powrocie ze Śląska zajrzy do kliniki, by zapytać o możliwość powrotu na stanowisko recepcjonistki na izbie przyjęć. Na razie Kama będzie musiała odłożyć na bok realizację marzenia o zostaniu fryzjerką.

Mimo że Marcin zrobi jej cudowną niespodziankę i skończy remont jej dawnego butiku z odzieżą vintage, w którym teraz chce otworzyć salon fryzjerki. Ale przecież bez odpowiednich kursów, zdanych egzaminów Kama nie może nawet myśleć o tym, żeby zostać profesjonalną stylistką fryzur.

Kama w 1919 odcinku "M jak miłość" przyzna się Anecie, czego zażądała od Marcina

- Ten strach, który mi towarzyszy, zniszczy najpierw mnie, a potem cały nasz związek - Kama w 1919 odcinku "M jak miłość" powie Anecie, że jej małżeństwo z Marcinem jest poważnie zagrożone. Zaraz potem przyzna się, że postawiła mężowi ultimatum - odejdzie od niego, jeśli nie rzuci pracy detektywa.

Szantaż emocjonalny Kamy to jednak najgorsze wyjście, co Aneta wyraźnie podkreśli. Nie będzie owijała w bawełnę, że szwagierka tego pożałuje, że nie może zmuszać Marcina, by żył tak, jak ona tego chce.

- Co ty zrobisz, jeżeli on się nie zgodzi na twoje warunki? - zapyta wprost Kamę, a ona potwierdzi, że rozstanie się z Marcinem na zawsze.

M jak miłość. Kama odejdzie od Marcina. Nie spełni jej ultimatum

W "Kulisach serialu M jak miłość" Ilona Janyst i Michalina Sosna rzuciły nowe światło na kryzys małżeński Kamy i Marcina. Każda z aktorek ma inne spojrzenie na to, co się dzieje między Chodakowskimi i co jeszcze się wydarzy, kiedy Kama odejdzie od Marcina.

- Rzeczywiście Marcin lubi trochę balansować na krawędzi niebezpieczeństwa. I czasami nie do końca myśli o konsekwencjach. A z drugiej strony, Kama doskonale wiedziała, jaką Marcin ma pracę, czym się zajmuje, więc to nie jest tak, że to powinno być zaskoczenie. Uważam, że stawianie ultimatum w sytuacji związkowej nigdy nie jest czymś dobrym - oceniła Ilona Janyst. - Kama sama jest pod ścianą i czuje, że to jest nie w porządku stawianie takiego ultimatum. Ale jest to silniejsze od niej - wyjaśniła zachowanie swojej bohaterki Michalina Sosna.