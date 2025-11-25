M jak miłość, odcinek 1892: Wielki powrót Maćka. Dawno niewidziany syn Magdy ujawni, co się z nim dzieje! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1892 - wtorek, 25.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Wątek Maćka z "M jak miłość" urwał się w odcinkach emitowanych w 2023 roku. To wtedy nastolatek podjął najważniejszą decyzję w życiu, bo postanowił wyjechać z Polski i rozpocząć naukę w brytyjskim liceum. Ten ruch miał umożliwić mu zdanie międzynarodowej matury i rozwinięcie swojego wybitnego informatycznego talentu.

Wyjazd jednak od początku był dramatyczny. Maciek zorganizował wszystko potajemnie, bojąc się sprzeciwu Magdy. W tajemnicy porozumiał się z Andrzejem (Krystian Wieczorek), który pomógł mu przygotować dokumenty, a nawet dopiąć umowę dotyczącą kodu aplikacji, którą Maciek stworzył z kolegami. Magda dowiedziała się o wszystkim w ostatniej chwili, co kompletnie ją to załamało. Nie chciała puścić 17-latka samego w świat, bała się zagrożeń i nie mogła zaakceptować faktu, że jej syn planował przyszłość za jej plecami.

Powrót Maćka w 1892 odcinku "M jak miłość"

Mimo sprzeciwu Budzyńskiej, Maciek ostatecznie wyjechał. Żona Andrzeja zaakceptowała decyzję syna. Od tamtej pory nie pojawiał się w serialu, a grający go Franciszek Przanowski zniknął z obsady. Teraz, po ponad dwóch latach, widzowie zobaczą Maćka na ekranie. Syna znów odezwie się do Magdy.

W 1892 odcinku M jak miłość nastąpi długo oczekiwany kontakt syna z matką. Maciek nie przyjedzie do Polski, lecz połączy się z Magdą przez komputer. Od pierwszej chwili Budzyńska poczuje, że coś jest nie tak.

– Kochanie, ale ja słyszę, że ty nie jesteś zdrowy. Gdybyś był zdrowy, to byś nie kaszlał i nie miał takiego strasznego kataru – powie zaniepokojona Magda.

– Ja o stypendium, a ty o katarze – zaśmieje się Maciek, próbując bagatelizować sprawę.

Budzyńska, choć dumna z osiągnięć syna, nie będzie potrafiła ukryć niepokoju. Spróbuje go namawiać na powrót, a nawet zaproponuje, że mógłby odbyć wolontariat w jej fundacji.

Maciek wróci do Polski?

– Słuchaj, ja jestem z ciebie bardzo dumna, że ty masz to stypendium. Naprawdę. Uważam, że powinieneś o siebie zadbać i może wrócić do domu… Poza tym, stypendium stypendium, wolontariat mógłbyś zrobić u nas w fundacji – zasugeruje. Ale Maciek zdecyduje inaczej.

– Żadnych dróg na skróty – odpowie stanowczo. Wyjdzie na jaw, że Maciek nie ma zamiaru powrócić do kraju.