M jak miłość, odcinek 1905: Wpadka Tadeusza z nową lekarką Alicją. Prawda szybko wyjdzie na jaw - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2026-01-27 13:30

W 1905 odcinku "M jak miłość" Tadeusz (Bartłomiej Nowosielski) zaliczy niezłą wpadkę z nową lekarką w przychodni w Gródku. Alicja Krajewska (Marlena Jonasz) zobaczy poszkodowanego Kiemlicza podczas wizyty i od razu nawiąże się między nimi nić porozumienia. W 1905 odcinku "M jak miłość" Tadeusz nie tylko będzie potrzebował pomocy Alicji, ale także zostanie w jej oczach zapamiętany na dość długo. Czy to początek nowej znajomości między sadownikiem a lekarką? Zobacz ZDJĘCIA.

„M jak miłość" odcinek 1905 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1905 odcinku "M jak miłość" Tadeusz trafi na nową lekarkę w przychodni w Gródku. Pierwsze spotkanie z Alicją Krajewską będzie naprawdę nietypowe. Kiemlicz wpadnie do gabinetu z potrzebą nagłej pomocy. Od rana jego dzień okaże się pechowy, a mocne uczulenie na twarzy spotęguje nerwy. Kiemlicz uda się do Alicji po pomoc w zwalczeniu reakcji alergicznej spowodowanej zjedzeniem chilli.

Pierwsze spotkanie Alicji i Tadeusza w 1905 odcinku "M jak miłość"

W 1905 odcinku "M jak miłość" Alicja na pewno zapamięta Kiemlicza, ponieważ mężczyzna stawi się u niej w gabinecie z nietypowym problemem. O ile reakcje uczuleniowe są dość powszechne, tak sadownik szybko dowie się, co tak naprawdę spowodowało jego kiepską sytuację. 

- Widzę tu silną reakcję alergiczną, dotknę teraz pana, dobrze? - zapyta lekarka. 

- Dobrze. Dopadło mnie jakieś uczulenie, mam alergię na ostrą przyprawę - wytłumaczy sadownik. Lekarka Alicja szybko zauważy w czym rzecz. Poda Tadeuszowi lusterko i każe mu się przejrzeć. 

- Wydaje mi się, że to po prostu uczulenie na lakier z brokatem... - powie nieco rozbawiona kobieta. 

- O matko...

- Nieźle się pan dzisiaj wystroił... - skomentuje Alicja w 1905 odcinku "M jak miłość".

Alicja zagości na stałe w "M jak miłość"?

Chociaż doktor Alicja przyjedzie do przychodni na zastępstwo, wydaje się, że może zostać w Grabinie na dłużej. Kiemlicz na pewno będzie jej pacjentem, którego zapamięta na długo. Czy to początek nowej znajomości w "M jak miłość"? To wyjdzie na jaw wkrótce. 

