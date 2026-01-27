M jak miłość, odcinek 1905: Wpadka Tadeusza z nową lekarką Alicją. Prawda szybko wyjdzie na jaw - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1905 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1905 odcinku "M jak miłość" Tadeusz trafi na nową lekarkę w przychodni w Gródku. Pierwsze spotkanie z Alicją Krajewską będzie naprawdę nietypowe. Kiemlicz wpadnie do gabinetu z potrzebą nagłej pomocy. Od rana jego dzień okaże się pechowy, a mocne uczulenie na twarzy spotęguje nerwy. Kiemlicz uda się do Alicji po pomoc w zwalczeniu reakcji alergicznej spowodowanej zjedzeniem chilli.

Pierwsze spotkanie Alicji i Tadeusza w 1905 odcinku "M jak miłość"

W 1905 odcinku "M jak miłość" Alicja na pewno zapamięta Kiemlicza, ponieważ mężczyzna stawi się u niej w gabinecie z nietypowym problemem. O ile reakcje uczuleniowe są dość powszechne, tak sadownik szybko dowie się, co tak naprawdę spowodowało jego kiepską sytuację.

- Widzę tu silną reakcję alergiczną, dotknę teraz pana, dobrze? - zapyta lekarka.

- Dobrze. Dopadło mnie jakieś uczulenie, mam alergię na ostrą przyprawę - wytłumaczy sadownik. Lekarka Alicja szybko zauważy w czym rzecz. Poda Tadeuszowi lusterko i każe mu się przejrzeć.

- Wydaje mi się, że to po prostu uczulenie na lakier z brokatem... - powie nieco rozbawiona kobieta.

- O matko...

- Nieźle się pan dzisiaj wystroił... - skomentuje Alicja w 1905 odcinku "M jak miłość".

Alicja zagości na stałe w "M jak miłość"?

Chociaż doktor Alicja przyjedzie do przychodni na zastępstwo, wydaje się, że może zostać w Grabinie na dłużej. Kiemlicz na pewno będzie jej pacjentem, którego zapamięta na długo. Czy to początek nowej znajomości w "M jak miłość"? To wyjdzie na jaw wkrótce.