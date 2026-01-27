M jak miłość, odcinek 1905: Marysia pocieszy Pawła po poznaniu diagnozy Franki! Zrezygnuje z pracy i zaopiekuje się Antosiem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1905 - wtorek, 27.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1905 odcinku „M jak miłość” Paweł po poznaniu straszliwej diagnozy Franki przyjedzie do Grabiny, aby porozmawiać z Marysią. Zduński odwiedzi matkę w przychodni i choć początkowo będzie próbował robić dobrą minę do złej gry, to zbyt długo tak nie pociągnie. Tym bardziej, że Rogowska od razu domyśli się, że coś się musiało stać i będzie mieć rację!

- Cześć Paweł, a co tu robisz? Coś się stało? - zdziwi się Marysia.

- A musiało się coś stać? Byłem na budowie, przejeżdżałem obok. No chciałem zajrzeć - okłamie ją Paweł.

- Ale wiesz jesteś bardzo zajęty, więc tak... - kontynuuje Rogowska, ale gdy w 1905 odcinku „M jak miłość” zobaczy minę syna, to momentalnie zamilknie.

Paweł powie Marysi o operacji tętniaka aorty Franki w 1905 odcinku „M jak miłość”!

I dopiero wtedy w 1905 odcinku „M jak miłość” Zduński zdradzi matce swój prawdziwy powód wizyty. Jednak poprosi ją, aby póki co niczego nie mówiła Barbarze (Teresa Lipowska), aby dodatkowo jej nie stresować, gdyż wystarczy, że już oni z Franką będą się denerwować jej straszliwą diagnozą, a teraz jeszcze i Marysia!

- Tylko nie mów babci. Franka musi mieć kolejną operację. Tętniak - powie jej w końcu Zduński.

- Tętniak... - powtórzy za nim przerażona matka, po czym na chwilę zamilknie. Szczególnie, iż doskonale będzie wiedzieć, czym to będzie mogło grozić.

Jednak w 1905 odcinku „M jak miłość” i ona postanowi nie dać tego po sobie poznać synowi. I od razu zacznie Pawła pocieszać, a on sam siebie.

- A wiesz, w sumie Franka dużo miała szczęścia, że to zdiagnozowano. Jest przecież wielu ludzi, którzy żyją w nieświadomości. Wiesz, jak to się kończy... - kontynuuje Marysia, po czym od razu szybko doda - Najważniejsze, że Franka jest pod kontrolą...

- Jutro jedziemy do szpitala. Będzie miała kompleks badań. A za tydzień będzie po wszystkim - zapowie Paweł.

Rogowska przejmie opiekę nad Antosiem w 1905 odcinku „M jak miłość”!

Ale na tym w 1905 odcinku „M jak miłość” Marysia nie poprzestanie i zaoferuje także swoją pomoc w opiece nad Antosiem, z której Paweł oczywiście skorzysta. Tym bardziej, że obecnie jego myśli będą krążyć i tak wyłącznie wokół żony, a nie ich synka.

- A Antoś co z Antosiem? Może przywieźć go tutaj. Ja wezmę parę dni wolnego - zaproponuje Rogowska.

- Dobrze - zgodzi się Zduński.

I z tego w 1905 odcinku „M jak miłość” Rogowska doskonale zda sobie sprawę, dlatego na koniec jeszcze raz zacznie wspierać, że wszystko będzie dobrze. Ale tak niestety wcale nie będzie...

- Paweł, będzie dobrze. Zobaczysz - zapewni go matka, ale niestety nie będzie mieć racji...