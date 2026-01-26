M jak miłość, odcinek 1904: Niezrównoważony Mariusz pokaże prawdziwą twarz! Rozjuszy go kolejne spotkanie Kasi z Jakubem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1904 - poniedziałek, 26.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Jeszcze przed wybuchem Mariusza w w 1904 odcinku "M jak miłość" będzie się działo sporo napiętych scen. W klinice Aneta (Ilona Janyst) nie ukryje swojej niechęci do związku Kasi i Mariusza. Głośno skomentuje zachowanie architekta i właściwie wprost da znać, że nie podoba jej się postawa mężczyzny.

Pyskata Chodakowska da do zrozumienia, że uważa Sanockiego za osobę zaborczą i trudną do życia, a lekarka spróbuje zachować spokój i robić dobrą minę do złej gry. To była przedsmak sceny, która ma wybuchnąć później w mieszkaniu.

Mariusz odkryje kolejne spotkanie Kasi z Jakubem. Wpadnie w szał!

Po wizycie Kasi w biurze u Jakuba, lekarka wróci do domu, gdzie architekt włączy wszelkie pretensje.

- Dzwoniłem do ciebie z dziesięć razy. Wiesz, jak ja się o ciebie martwiłem… - zacznie niby troskliwie mężczyzna, ale w jego głosie będzie się dało wyczuć mrok.

- Przepraszam, wyciszyłam telefon w pracy i zapomniałam – odpowiada Kasia.

- Z tego co wiem skończyłaś pracę o 14. Co robiłaś przez resztę popołudnia? – zapyta niby spokojnie Mariusz.

- Poszłam na spacer, a później Jakub zadzwonił, że policja szukała mnie w naszym… to znaczy w jego domu – wyjawia lekarka.

- Widziałaś się z nim?

- Tak, rozmawialiśmy o Justynie - da znać lekarka.

- Ale oprócz tego coś między wami jest! Co jest między wami? – w tym momencie Mariusz wybuchnie!

Mariusz oskarży Kasię o uczucia do Jakuba. Wyczuje, że mają sekret!

- Co? A co niby miałoby być? – odpowie zdenerwowana Kasia.

- Wiesz co? Ja nie potrafię tego nazwać… Czuję, że cały czas coś przede mną ukrywasz i to jest coś właśnie związanego z Jakubem. Ty nie potrafisz cały czas zakończyć tej relacji, odciąć się. Ja nie wiem co to jest, jakiś sekret? – nakręci się Mariusz.

- Jaki sekret?! Nie ma żadnego sekretu! – wybucha Kasia, chociaż faktycznie nie mówi prawdy.

Ta dramatyczna konfrontacja pokaże, jak trudna jest sytuacja Stawskiej... Z jednej strony Mariusz stanie się coraz bardziej zaborczy, z drugiej Jakub nadal pozostaje jej wsparciem i osobą, do której może się zwrócić w kryzysie. Widzowie już wiedzą, że między byłą żoną a Karskim wciąż istnieje silna więź, a sytuacja może doprowadzić do kolejnych napiętych i emocjonalnych scen w kolejnych odcinkach „M jak miłość”.