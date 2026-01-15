M jak miłość, odcinek 1903: Ostatni prezent Pawła dla Franki w szpitalu. Zrobią coś bardzo romantycznego! - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1903 - wtorek, 20.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

1903 odcinek „M jak miłość” przyniesie Franke najgorsze możliwe wieści. Podczas pobytu na oddziale kardiologii w Warszawie Zduńska otrzyma komplet wyników badań, które potwierdzą obawy lekarzy. Kardiolog jasno wyjaśni, że Franka cierpi na tętniakowe poszerzenie aorty, a jej stan jest skrajnie niebezpieczny. Jeśli tętniak pęknie, śmierć nastąpi natychmiast i nie będzie żadnych szans na ratunek. Jedynym rozwiązaniem okaże się pilna, bardzo ryzykowna operacja.

Franka zadrży ze strachu o swoje życie w 1903 odcinku "M jak miłość". Zadzwoni do Pawła

Diagnoza całkowicie załamie Frankę. Świadomość, że w każdej chwili może umrzeć, sprawi, że nie będzie chciała być z tym sama. Jeszcze tego samego dnia poprosi Pawła, by przyjechał do szpitala. Wieczorem, gdy nad miastem rozpęta się burza, zadzwoni do męża.

– Nie śpisz? Chciałam cię tylko usłyszeć. Strasznie się boję. Marzę o tym, żeby się do ciebie przytulić i zapomnieć o tym wszystkim – wyzna drżącym głosem.

Paweł, który zdąży dowiedzieć się od lekarza, że stan żony jest krytyczny, nie będzie się wahał ani chwili.

– Jestem niedaleko. Może uda ci się wymknąć z oddziału? Ja przejdę przez ochronę…

Propozycja będzie ryzykowna, ale Franka zdecyduje się spróbować.

– Da się zrobić… – odpowie z ledwo widocznym uśmiechem góralka.

„Nielegalna” schadzka zakochanych dojdzie do skutku

Paweł przedostanie się na teren szpitala, a Franka na chwilę opuści oddział. Gdy się spotkają, Zduński wręczy żonie symboliczny prezent, mały bukiecik kwiatów. Ten prosty gest okaże się dla Franki ogromnym wsparciem. Paweł przytuli ukochaną, próbując dodać jej sił przed walką, która dopiero nadejdzie.

Niestety widzowie będą już wiedzieli, że te czułe chwile należą do jednych z ostatnich wspólnych momentów Franki i Pawła. Choroba postępuje, a czas działa na niekorzyść Zduńskiej. Romantyczne spotkanie pośród burzy stanie się przejmującym symbolem miłości silniejszej niż strach i zapowiedzią nadciągającej tragedii.