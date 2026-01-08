M jak miłość, odcinek 1902: To on zastąpi Barbarze zmarłego Lucjana? Mostowiakowa po latach zaszaleje z Karolem - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1902 - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Barbara i Lucjan z "M jak miłość" uchodzili za wzorowe małżeństwo. Wielka miłość i oddanie zostały jednak przerwane, ponieważ Lucjan zmarł we śnie, dokładnie w 1329 odcinku "M jak miłość" z 2017 r. To był prawdziwy cios dla całej rodziny Mostowiaków. Barbara została sama, nigdy nie znalazła "zastępstwa" za kochającego męża.

Barbara jest nadal silnie związana z Lucjanem

Co więcej, seniorka rodu nie przestaje wspominać męża i myśleć o jego wpływie na dalsze losy członków rodziny. Pisze do niego listy, dzieli się ze zmarłym mężem wydarzeniami wokół siebie. To piękne, że tak pielęgnuje pamięć o ukochanym. Barbara nie związała się także z żadnym mężczyzną i chociaż bardzo mocno przyjaźni się np. z Józkiem Modrym (Stefan Friedmann), nie można mówić o ich romantycznej relacji.

Barbara zaszaleje z Karolem Kossowskim w 1902 odcinku "M jak miłość"

Już w 1902 odcinku "M jak miłość" widzowie zobaczą inne wydanie Barbary. Seniorka uda się na potańcówkę do klubu seniora, gdzie dojrzali ludzie mogą spotkać się, porozmawiać i spędzić czas. Barbara złapie wspólny język z Karolem Kosowskim, ojcem Judyty (Paulina Chruściel). Seniorka wie przecież, że Marysia (Małgorzata Pieńkowska) pomagała przyjaciółce w unormowaniu jej relacji z trudnym ojcem. Na szczęście Karol zrozumiał swoje błędy, zgodził się zamieszkać z córką. Mostowiakowa będzie miała więc okazję częściej widywać mężczyznę.

Czy można mówić o wielkich uniesieniach tej dwójki? Raczej nie, bo Barbara zapewne po prostu zaprzyjaźni się z Karolem i zatańczy podczas przyjemnego wieczorku w klubie seniora. Ojciec Judyty zrobi na niej dobre wrażenie i chętnie spędzi z nim czas.