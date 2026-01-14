M jak miłość, odcinek 1902: Paula okaże się niebezpieczna! Kochanka Adama zacznie nękać Natalkę! - ZDJĘCIA, WIDEO

"M jak miłość" odcinek 1902 - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1902 odcinku „M jak miłość” napięcie wokół Adama Karskiego jeszcze bardziej wzrośnie. Paula od dłuższego czasu czuje, że traci grunt pod nogami. Widzi, że komendant coraz częściej skupia uwagę na Natalce, z którą łączy go trudna, niedokończona historia. Choć Paula weszła w ten relację z pełną świadomością, teraz nie zamierza oddać Adama bez walki.

Paula odwiedzi Karskiego w komisariacie w 1902 odcinku "M jak miłość". Dojdzie do nerwowej wymiany zdań

W 1902 odcinku „M jak miłość” Paula pojawi się na komisariacie w Lipnicy, wyraźnie zdenerwowana tym, że Adam nie ma dla niej czasu.

– Powiesz mi, co się dzieje? Ostatnio w ogóle nie masz dla mnie czasu... Unikasz mnie? – powie poirytowana Paula, a Karski spróbuje wykręcić się obowiązkami i nadmiarem pracy. – Widzimy się dziś po pracy czy nie? – zapyta chłodno dziewczyna.

– Przykro mi, ale dziś to niemożliwe.

– Wiedziałam...

– Dobrze, Paula, spotkajmy się jutro, mam wolne. Porozmawiamy – uzna Karski. W tym momencie do gabinetu wejdzie Natalka, która nieświadomie „uratuje” szefa z coraz bardziej niezręcznej sytuacji.

Paula uderzy w Natalkę. Padnie jasne żądanie

Paula upewni się, że Natalka stanowi realne zagrożenie. W 1902 odcinku „M jak miłość” dziewczyna postanowi wziąć sprawy w swoje ręce. Wie przecież doskonale, że Adam czuje do Mostowiakowej coś więcej i nie zamierza tego ignorować. Dlatego osobiście wybierze się do Mostowiaczki i rzuci groźby!

– Zależy ci na Adamie? Pytam, czy to dla ciebie coś ważnego, bo dla mnie bardzo... – przyzna Paula, a Natalka nie będzie wiedziała, jak zareagować. – Mam prośbę, jeśli to dla ciebie żart, zabawa, to zostaw go w spokoju.

Odpowiedź Natalki nie będzie taka, jakiej Paula się spodziewa.

– To nie takie proste – oceni surowo Natalka.

Wtedy Paula postawi sprawę jasno i bezlitośnie: – Teraz... Póki proszę po dobroci. Ja nie ustąpię. Ze mną i tak nie wygrasz. - jej słowa zabrzmią jak otwarta groźba!

Paula okaże się niebezpieczna?

To niestety nie koniec. Kulisy "M jak miłość" ujawniają, że Paula będzie bacznie przyglądać się zażyłości Karskiego i Mostowiaczki. I to dosłownie, bo dziewczyna nie cofnie się m.in. przed śledzeniem i podglądaniem poczynań "ukochanego". Uzna nawet, że Natalka bawi się Adamem. Sytuacja zacznie przypominać obsesję, a Paula wyjdzie na osobę nieobliczalną, zdolną do wszystkiego!

- Paula jest na pewno takim znakiem ostrzegawczym. Takim właśnie pokazującym, że można być zdecydowanym, że można wiedzieć, czego się chce. - tłumaczy Dominika Suchecka w "Kulisach M jak miłość".

- Paula jest kobietą bardzo temperamentną, co na początku mogło intrygować Adama - przyznaje serialowy Karski w "Kulisach M jak miłość". - Po czasie zdał sobie sprawę, że taką pełnię uczucia i taką całą paletę tego, co może człowiek ofiarować znajdzie w Natalii - przyznał aktor.