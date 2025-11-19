M jak miłość, odcinek 1896: Martyna i Jakub znów razem! Połączy ich dziecko - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1896 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1896 odcinku "M jak miłość" Martyna i Jakub znów będą przyjaciółmi, a po ostatnim nieporozumieniu nie będzie już śladu! Zdradzamy, że Wysocka śmiertelnie obrazi się na Karskiego, gdy ten jednak nie zgodzi się z nią przespać po ślubie Kamy i Marcina. Detektyw nie będzie chciał być jej nagrodą pocieszenia. Tym bardziej, iż doskonale będzie wiedział, że ona wciąż kocha Chodakowskiego, a do niego tak naprawdę nic nie czuje. Tak samo jak on do niej, gdyż sam wciąż będzie zakochany w niewiernej i kłamliwej Kasi (Paulina Lasota).

Ale mimo wszystko zachowa trzeźwość umysłu i nie skorzysta z okazji, co będzie chciała zrobić Martyna. A gdy Jakub ją odtrąci, to tak się na niego obrazi, że nawet zerwie z nim kontakt. I choć Karski nie odpuści, to w odpowiedzi tylko się od niej nasłucha! Do czasu aż za Wysocką nie weźmie się jej przyjaciółka Agata (Lidia Pronobis)! To właśnie ona przemówi lekarce do rozsądku i pod jej wpływem przyjaciele w końcu się pogodzą i w 1896 odcinku "M jak miłość" znów będą razem!

Martyna i Jakub zostaną rodzicami chrzestnymi córki Agaty w 1896 odcinku "M jak miłość"!

Tym bardziej, że w 1896 odcinku "M jak miłość" będą mieli ku temu powód, gdyż połączy ich dziecko! Ale spokojnie, wcale nie ich wspólne, bo przecież to nie byłoby możliwe, skoro ostatecznie nie poszli nawet razem do łóżka! Ani wcale nie to Karskich, gdyż detektyw wciąż nie będzie wiedział, że to właśnie jego potomka, a nie Mariusza (Mateusz Mosiewicz), urodzi Kasia! A zatem o jakim dziecku będzie mowa?

Zdradzamy, że w 1896 odcinku "M jak miłość" będzie chodzić o Zosię, córkę najbliższej przyjaciółki Martyny, która akurat tego dnia będzie mieć chrzest święty. Oczywiście, Wysocka zjawi się na uroczystości, gdyż zostanie matką chrzestną dziewczynki, ale nie zjawi się tam sama tylko właśnie z Jakubem, który także zostanie wybrany na ojca, ale tego chrzestnego! I to dość awaryjnie, ale Karski nie będzie miał ku temu nic przeciwko, gdyż przecież sam ogromnie będzie pragnął mieć dziecko. A skoro nie będzie go miał póki co z Kasią, to chociaż zajmie się tym Agaty!

Tak skończy się chrzest święty Zosi dla Wysockiej i Karskiego w 1896 odcinku "M jak miłość"!

I z tego względu w 1896 odcinku "M jak miłość" Martyna i Jakub znów spędzą ze sobą przyjemne chwile, a po ostatnim nieporozumieniu nie będzie już mowy. Szczególnie, że przyjaciele już wcześniej sobie je wyjaśnią, dzięki czemu w pełni będą mogli skupić się na uroczystości i jej, a także już i swojej gwieździe, jaką zostanie Zosia!

A tuż po jej chrzcie świętym i wspólnej zabawie z jej rodzicami w 1896 odcinku "M jak miłość" i na sobie, bo przez pomyłkę trafią do wspólnego pokoju! Ale nie z winy Martyny, a zwykłego błędu, którego nie da się zmienić, gdyż hotel będzie miał pełne obłożenie. Jednak przyjaciele dojdą do kompromisu i ostatecznie spędzą tam noc w jednym łóżku! Szczególnie, że Wysocka obieca Karskiemu, że tym razem już nawet nie będzie próbować się do niego dostawiać! A co najważniejsze, sama przyjmie to już z uśmiechem!