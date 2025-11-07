M jak miłość, odcinek 1891: Koniec przyjaźni Martyny i Jakuba? Tak okrutnie potraktuje go, że nie pójdzie z nią do łóżka - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1891 - poniedziałek, 24.11.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1891 odcinku "M jak miłość" Martyna zacznie unikać Jakuba, gdy ten nie prześpi się z nią po ślubie Kamy i Marcina! Zdesperowana i załamana lekarka otwarcie poprosi swojego przyjaciela, aby poszedł z nią do łóżka, jednak detektyw nie będzie chciał być jej nagrodą pocieszenia. Tym bardziej, iż doskonale będzie wiedział, że ona wciąż kocha Chodakowskiego, zaś on sam dalej będzie darzył uczuciem swoją byłą już żonę Kasię (Paulina Lasota). I stąd nie zgodzi się na propozycję swojej przyjaciółki, czym mocno ją urazi!

Do tego stopnia, że w 1891 odcinku "M jak miłość" wściekła Wysocka nagle przestanie się do niego odzywać! Martyna zacznie notorycznie unikać z nim kontaktu, a gdy jak podaje swiatseriali.interia.pl w końcu przypadkowo dojdzie do ich spotkania w lesie, co detektyw postanowi wykorzystać, to lekarka niestety go nie oszczędzi...

- Kiedyś w końcu będziemy musieli porozmawiać o tym, co się stało... - zacznie Jakub, ale urażona Martyna wejdzie mu w słowo - Chodzi o to, że właśnie nic się nie stało. Wprawdzie laska była napalona, ale... druga strona nie wykazała zainteresowania. Bywa. Jestem do tego przyzwyczajona... I przestań w końcu zaśmiecać mi werandę kwiatami, i tak wszystkie lądują w śmietniku. A teraz żegnaj, misiu...

Obrażona Martyna zakończy znajomość z Jakubem w 1891 odcinku "M jak miłość"!

Ale oczywiście, w 1891 odcinku "M jak miłość" Jakub tak łatwo się nie podda i postanowi zawalczyć o ich przyjaźń! Tym bardziej, iż nie będzie chciał, aby przez coś takiego się ona rozpadłą, gdyż przecież nawzajem będą dla siebie z Martyną ogromnym wsparciem. Stąd zacznie nieustannie wydzwaniać do swojej przyjaciółki, ale ona będzie odrzucać każde jego połączenie!

Aż w końcu w 1891 odcinku "M jak miłość" je odbierze, ale to także nie będzie miła rozmowa! A to dlatego, że wściekła Martyna da mu jasno do zrozumienia, aby więcej do niej nie wydzwaniał, bo ona już nie chce go znać! I choć Jakub spróbuje na nią wpłynąć i ją uspokoić, to niestety z marnym skutkiem, gdyż lekarka będzie nieugięta!

- Przestań do mnie wydzwaniać! Odebrałam tylko po to, żeby ci powiedzieć, że nie chcę z tobą rozmawiać. I w ogóle chyba nie chcę cię znać! - rzuci wściekła Wysocka.

- Martyna, rozumiem, że jesteś na mnie zła. Jednak pogadajmy spokojnie... - poprosi ją Jakub.

- Nie rozumiesz? Nie, znaczy nie! - powie stanowczo, po czym się rozłączy.

Karski ostatecznie odpuści sobie Wysocką w 1891 odcinku "M jak miłość"?

Czy zatem to w 1891 odcinku "M jak miłość" będzie oznaczać ostateczny koniec ich przyjaźni? Czy w tym momencie Jakub faktycznie odpuści? A może ponownie postanowi zawalczyć o swoją przyjaciółkę, na której przecież wciąż będzie mu zależeć?

I czy w 1891 odcinku "M jak miłość" Martyna dotrzyma słowa? A może gnębiona wyrzutami sumienia postanowi jednak przeprosić Jakuba za swoje zachowanie? Tym bardziej, że zruga je za nie nawet jej przyjaciółka Agata (Lidia Pronobis), gdy dowie się, w jaki sposób go potraktowała. Czy pod jej wpływem Wysocka jednak zmieni decyzję? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!