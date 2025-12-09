M jak miłość, odcinek 1896: Kama odradzi Erwinowi ślub z Aleksandrą! Nie oświadczy się matce Marcina - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1896 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1896 odcinku "M jak miłość" Iwona zacznie wypytywać Aleksandrę o jej ślub i zaręczyny z Erwinem, na które stryj Kamy jeszcze się nie zdecyduje! I choć Ślązak będzie na nie gotowy, a zwłaszcza po rozmowie z jej świeżo upieczoną synową, która początkowo sama go do nich zachęci, to jednak ostatecznie zmieni zdanie, gdy dowie się od Anety, że ich teściowa wolałaby aż tak się z nimi nie śpieszyć!

Tym bardziej, że w 1896 odcinku "M jak miłość" Chodakowska będzie mieć informacje z pierwszej ręki, gdyż usłyszy to od matki, która będzie bezpośrednio rozmawiać z Aleksandrą. I mimo iż i Kryńska początkowo zacznie zachęcać ją, aby wzięła sprawy w swoje ręce niczym Kama i sama oświadczyła się ukochanemu, to jednak ona nie będzie gotowa na aż takie szaleństwo. I to ani ze swojej strony, ani jego, przez czym Iwona od razu ostrzeże Anetę, a ta Kamę.

Kama poleci Erwinowi wstrzymać się z oświadczynami Aleksandrze w 1896 odcinku "M jak miłość"!

I w 1896 odcinku "M jak miłość" Kamie nie pozostanie już nic innego jak tylko powiedzieć o tym i samemu zainteresowanemu. Szczególnie, że po powrocie na Śląsk, do którego właśnie będzie miało dojść, po wcześniejszej rozmowie z Kamą, faktycznie będzie on chciał poprosić Aleksandrę o rękę. Jednak bezpośrednio przed wyjazdem Chodakowska zmieni zdanie i mu to odradzi!

I choć oczywiście, w 1896 odcinku "M jak miłość" Kama nie przyzna się stryjowi, że wie o tym z wiadomego źródła, to jednak Erwin prędko się tego domyśli! I we tej sytuacji zdecyduje się nie wybiegać przed szereg i rzeczywiście jeszcze się wstrzymać ze swoimi oświadczynami!

- Wujku, myślałam o naszej rozmowie i... może nie warto tak się śpieszyć z tymi oświadczynami? No wiesz, to jest poważna sprawa. Ona wymaga delikatności, namysłu. A przede wszystkim czasu. I pewności obu stron - wyzna mu Kama.

- Nie wiem. Pewnie z nią rozmawiałaś i pewnie mi tego nie powiesz, ale chyba zrozumiałem. Pierścionek póki co zostaje w szufladzie - oświadczy Erwin.

Stryj Kamy pójdzie za radą świeżo upieczonej Chodakowskiej i odłoży oświadczyny w 1896 odcinku "M jak miłość"!

W 1896 odcinku "M jak miłość" Erwin oczywiście postąpi, tak jak zapowie i nie poprosi Aleksandry o rękę. Zakochani wrócą na Śląsk i dalej będą żyć tak, jak do tej pory, jak chciała Chodakowska. Ale jak długo?

Czy matka Marcina (Mikołaj Roznerski) w końcu utwierdzi się w Erwinie i także sama przejmie inicjatywę? A może to Ślązak w końcu jej się oświadczy? Kiedy będzie kolejny ślub u Chodakowskich? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach "M jak miłość"!