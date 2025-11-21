M jak miłość, odcinek 1896: Kolejny ślub u Chodakowskich! Po Kamie i Marcinie teraz przyjdzie czas na nich

"M jak miłość" odcinek 1896 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1896 odcinku "M jak miłość" Kama i Marcin dopiero co wrócą ze swojej bajecznej podróży poślubnej na Malediwach, na którą udadzą się tuż po zostaniu w końcu żoną i mężem, a za chwilę znów będą mogli bawić się na weselu! Ale tym razem już nie swoim, jednak u równie bliskim im osobom, bo chodzić będzie oczywiście o Aleksandrę i Erwina, a zatem matkę Chodakowskiego i stryja świeżo upieczonej pani Chodakowskiej!

Tym bardziej, że w 1896 odcinku "M jak miłość" i oni będą ze sobą bardzo szczęśliwi, jednak do tej pory nie sformalizują oni swojego związku, ani nawet się nie zaręczą! Ale po ślubie Kamy i Marcina i ich powrocie z podróży poślubnej to będzie mogło się zmienić, gdyż to właśnie oni trafią na świecznik swoich najbliższych i to właśnie w kwestii i ich ślubu!

Iwona zachęci Aleksandrę do oświadczyn w 1896 odcinku "M jak miłość"!

I jako pierwsza w 1896 odcinku "M jak miłość" zacznie to Iwona (Hanna Śleszyńska), która nie będzie owijać w bawełnę i poleci swojej przyjaciółce, aby sama wzięła byka za rogi i oświadczyła się Erwinowi tak samo jak wcześniej Kama, Marcinowi. Tym bardziej, iż będzie widzieć, jaka Chodakowska jest szczęśliwa u boku stryja swojej świeżo upieczonej synowej i poleci jej kuć żelazo, póki gorące, czym nieco ją zmiesza! Szczególnie, że nie będzie ona gotowa na tak odważny krok, jaki wykonała już żona jej syna!

- Zrób to samo, co twoja synowa – w końcu to Kama oświadczyła się Marcinowi! To nawet byłaby bardzo fajna, rodzinna tradycja… - zasugeruje jej Iwona.

- Nie... Niech wszystko toczy się swoim rytmem! Ja się nie spieszę, jest dobrze tak, jak jest... I na razie nie chcę, żeby coś się w tej sprawie zmieniło! - przyzna jej nieco zawstydzona Aleksandra.

Oczywiście, w tej sytuacji w 1896 odcinku "M jak miłość" Kryńska nie odpuści i od razu zacznie drążyć temat. Szczególnie, że reakcja przyjaciółki nieco ją zaskoczy!

- Czyli... kiedy Erwin w końcu zdobędzie się na odwagę i wyciągnie z szuflady pierścionek... to mu odmówisz? - zdziwi się Kryńska.

- ...Poproszę o trochę czasu! O kilka miesięcy, pół roku albo… rok? - odpowie Chodakowska.

- Są tu dwie możliwości... Pierwsza, że go nie kochasz. Druga, że masz jakąś fobię przed zaobrączkowaniem… - zacznie wyliczać Iwona, ale Aleksandra sama wejdzie jej w słowo - Jest też trzecia: że nie do końca jestem pewna swoich uczuć...

Erwin będzie już gotowy na ślub z Aleksandrą w 1896 odcinku "M jak miłość"!

Ale tego w 1896 odcinku "M jak miłość" pewien będzie Erwin, który otwarcie wyzna Kamie, że jest już gotowy na oświadczyny i nawet planuje poprosić Aleksandrę o rękę, jednak obawia się jej reakcji. Lecz jej świeżo upieczona synowa zapewni go, że nie ma się czym stresować i tak skutecznie go do tego przekona, że stryj czym prędzej postanowi się oświadczyć!

- Obawiam się, że Ola mnie nie przyjmie… A takiej odmowy chyba bym... nie przeżył! - zwierzy jej się Erwin.

- Wujek, gwarantuję ci, że Ola się zgodzi! Co więcej, myślę, że Ola… może nawet tego oczekuje? - uzna Kama.

- Myślisz? - upewni się jej stryj.

- Na bank! - zapewni go jej świeżo upieczona synowa.

- W takim razie, zaraz po powrocie na Śląsk... wyjmuję z szuflady pierścionek i się oświadczam! Niech się dzieje, co chce! - zapowie Ślązak.

Jednak czy w 1896 odcinku "M jak miłość" Aleksandra faktycznie przyjmie jego oświadczyny, tak jak zapewniała go Kama? A może obawy, którymi Chodakowska podzieliła się z Kryńską wezmą górę? A może jednak po rozmowie z Iwoną i ona zmieni zdanie i kolejny ślub u Chodakowskich odbędzie się szybciej niż zakładała? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!

