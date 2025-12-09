M jak miłość, odcinek 1896: Bezduszny Mariusz wmówi Kasi, że nie jest nic winna Jakubowi! Nie domyśli się kłamstwa - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1896 - wtorek, 9.12.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1896 odcinku "M jak miłość" Mariusz już przejdzie samego z siebie ze swoją chorobliwą zazdrością o Kasię, gdy usłyszy, jak rozmawia ona z Jakubem! I choć Karski tylko zaproponuje pomoc w dostarczeniu dokumentów z kancelarii notarialnej, to dla Sanockiego to i tak będzie okazja do przyczepienia się już nie tylko do niego, ale i jego byłej żony! Do tego stopnia, że wściekła Karska już nie będzie miała zamiaru tego słuchać i wyjdzie.

Jednak w 1896 odcinku "M jak miłość" Sanocki szybko się zreflektuje i przeprosi ciężarną ukochaną za swój wybuch, ale oczywiście tylko względem niej, bo wobec Jakuba nie będzie miał sobie nic do zarzucenia. I uzna, że Kasia powinna postąpić podobnie!

- Przepraszam... Nie wiem, co się ze mną dzieje. Mam za sobą dwa poważne związki i nigdy nie szalałem aż tak z zazdrości. Ale kiedy widzę, jak ty na niego patrzysz... - zacznie Mariusz, a gdy ukochana spróbuje mu przerwać, to on jej na to nie pozwoli!

Tak bezdusznie Mariusz potraktuje skrzywdzonego Jakuba w 1896 odcinku "M jak miłość"!

W 1896 odcinku "M jak miłość" Mariusz da Kasi jasno do zrozumienia, że nie powinna mieć żadnych wyrzutów sumienia względem Jakuba, gdyż w jego ocenie, tak samo jak on, nic mu nie zrobią. Sanocki zacznie wmawiać ukochanej, że nie jest mu nic winna, czym kompletnie ją zszokuje, gdyż Karska doskonale będzie zdawać sobie sprawę, jak już mocno go skrzywdziła, a co gorsze, wciąż będzie to robić, oszukując go w sprawie dziecka!

- Poczekaj. Daj mi dokończyć. Patrzysz na niego z jakimś takim żalem, poczuciem winy... I kompletnie nie wiem dlaczego. Masz, mamy nowe życie, więc nie zatruwaj go jakimiś bezsensownymi wyrzutami sumienia. Nie jesteś mu nic winna... Kocham cię i chcę, żebyś była spokojna i szczęśliwa i żebyś była ze mną - dokończy Sanocki, ale Karska w 1896 odcinku "M jak miłość" będzie wiedzieć swoje.

Kasia zacznie coraz bardziej żałować, że wybrała kochanka, a nie męża w 1896 odcinku "M jak miłość"!

Ale przede wszystkim kolejny raz w 1896 odcinku "M jak miłość" utwierdzi się w tym, jaki popełniła błąd, wybierając bezdusznego kochanka, a nie swojego ciepłego byłego męża! Jednak nie będzie mieć wyboru i będzie musiała w tym trwać. Tym bardziej, że i jego będzie okłamywać w sprawie dziecka i coraz bardziej zacznie się bać jego reakcji, gdyby prawda wyszła na jaw!

I stąd w 1896 odcinku "M jak miłość" ograniczy swoje kontakty z Jakubem. Jednak to wcale nie sprawi, że przejdzie obok niego tak obojętnie, jak jej kochanek, bo z każdym dniem coraz bardziej będzie żałować swojej decyzji...

